Le pagelle del Chievo Verona - Rinascita Djordjevic, Pucciarelli delude

Risultato finale Chievo Verona-Empoli 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semper 6 - L'Empoli non gli crea grandi pericoli, non ha alcuna responsabilità sul bel gol di Dezi. Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Bertagnoli 6 - Non vuole strafare, presidia la corsia destra senza affondare troppo il colpo. Unica pecca è aver concesso il cross a Balkovec sul vantaggio toscano.

Vaisanen 6 - Più di una volta è costretto alle maniere forti per fermare La Gumina, tanto da farsi ammonire. Nella ripresa gli prende le misure e lo argina a dovere.

Rigione 6 - Guida la difesa e alza un buon muro per fermare Moreo e La Gumina. Non corre grossi pericoli e, dove non arriva con la tecnica, lo fa con il mestiere.

Brivio 6.5 - Crea un'ottima catena con Giaccherini, fruttuosa specialmente in occasione del gol di Djordjevic: è lui a confezionare dalla destra l'assist giusto.

Segre 6.5 - E' in fiducia, si sente pronto. Infatti cerca innumerevoli volte il tiro dalla distanza, crescendo in pericolosità proporzionalmente ai tentativi.

Esposito 6 - Ha l'unico obiettivo di far filtro a centrocampo, va su ogni contrasto e non lascia passare dalle sue parti. Meno lucido, inevitabilmente, nel proporsi.

Giaccherini 6 - Meglio da trequartista nella ripresa, sfrutta le sue capacità di inserimento in fase offensiva. Partecipa all'azione dell'1-1, con il velo che favorisce Djordjevic. (Dal 91' Vignato s.v.).

Pucciarelli 5 - E' l'uomo che è mancato più di tutti. Fatica a trovare posizione e a interpretare il ruolo. Mancano gli inserimenti tra le linee. Resta negli spogliatoi a fine primo tempo. (Dal 46' Garritano 6.5 - Entra e cambia la partita, ci mette una marcia in più e rilancia il Chievo).

Djordjevic 7 - Out Stepinski non convocato per il mercato, ecco il riscatto del serbo. Uno squillo suonato dopo dieci minuti, il pareggio arpionato a fine primo tempo. Peccato per la doppietta divorata.

Meggiorini 5.5 - Si impegna e si sacrifica per i compagni, il suo supporto alla squadra è fondamentale. Però non riesce a trovare gli spazi giusti per impensierire l'Empoli. (Dal 76' Rodriguez s.v.).