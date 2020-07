Le pagelle del Cittadella - Adorni sfortunato. D'Urso incisivo

Risultato finale: Cittadella-Ascoli 1-2

Maniero 6,5 - Incassa incolpevolmente due reti al debutto in B sfoderando un paio di parate degne di nota.

Perticone 5,5 - Pattuglia la fascia destra concedendo, suo malgrado, qualche metro di troppo agli avversari.

Frare 6,5 - Gioca al fianco di Adorni facendosi particolarmente apprezzare per una lettura difensiva su Ninković nel primo tempo (dal 76' Camigliano 6 - Subentra a Frare donando energie fresche alla retroguardia di Venturato).

Adorni 5 - Macchia indelebilmente la sua prestazione, altrimenti sufficiente, realizzando, in maniera piuttosto sfortunata, un'autorete.

Benedetti 5,5 - Controlla l'out di sinistra facendosi lasciare sul posto da Diogo Pinto in occasione del 2-1 bianconero.

Vita 6 - Interpreta diligentemente il ruolo di mezzala cercando e non trovando la giocata decisiva (dal 76' Proia 6 - Sostituisce Vita donando forza fisica ed interdizione alla mediana granata).

Iori 6 - Distribuisce ordinatamente il gioco in mezzo al campo non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Branca 6,5 - Conferisce intraprendenza al centrocampo di Venturato disegnando, qua e là, qualche trama interessante (dall'86' Pavan sv - Subentra a Branca non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

D'Urso 7 - Lavora generosamente lungo la trequarti granata realizzando, con un pizzico di fortuna, la rete del momentaneo 1-1 (dal 76' Panico 6,5 - Prende il posto di D'Urso colpendo, direttamente da calcio di punizione, un clamoroso palo).

Djily Diaw 6 - Lotta incessantemente contro i difensori dell'Ascoli andando vicino, diverse volte, alla rete personale.

Luppi 5,5 - Affianca Djily Diaw in attacco rendendosi pericoloso in un'unica circostanza (dal 71' Rosafio 5,5 - Sostituisce Luppi non creando grossi pericoli alla retroguardia bianconera).