Le pagelle del Cittadella - Bene Ghiringhelli e Iori, Luppi poco in luce

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Paleari 6 - Incolpevole sulle reti di Moncini e Maggio, si comporta bene quando viene chiamato in causa.

Ghiringhelli 7 - Ottima prova del terzino destro granata, che ha dato una grossa mano all'intera squadra fin dalle prime battute. Ammonizione pesante, visto che salterà il match di Trapani.

Perticone 6.5 - Prestazione positiva per il centrale difensivo di Venturato, abile a respingere la maggior parte degli attacchi portati dagli attaccanti giallorossi.

Adorni 5.5 - Rovina un buon primo tempo con due cartellini gialli nel giro di cinque minuti (divisi dall'intervallo): lascia i suoi in inferiorità numerica, il dieci vs undici inizialmente non grava sulla prestazione generale ma poi si fa sentire.

Benedetti 6.5 - Molto buona la partita dell'esterno di sinistra del Cittadella, anch'egli tra coloro che salteranno la prossima sfida di Trapani. Nel secondo tempo viene messo giù in area da Insigne, forse poteva starci il rigore ma l'arbitro ha lasciato correre.

Proia 6 - Impegna Montipò alla mezz'ora con un buon destro al volo. Lavora sottotraccia, rendendosi utile sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Iori 6.5 - Sempre il solito "tuttocampista", dà speranza ai granata realizzando il calcio di rigore al 76'. Esecuzione perfetta dagli undici metri. Fulcro del gioco del Cittadella, giocatore inamovibile per Venturato.

Gargiulo 6.5 - Prova a rendersi protagonista nel finale con un'iniziativa personale, ma spedisce il pallone sull'esterno della rete. Prezioso il suo lavoro in mezzo al campo.

D'Urso 6 - Primo tempo in ombra, viene sacrificato ad inizio ripresa dopo l'espulsione di Adorni. (Dal 48' Frare 6 - Chiamato in extremis a mantenere saldi gli schemi difensivi del Cittadella, si fa trovare pronto)

Luppi 5.5 - L'ex Viterbese non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Montipò, complici anche i pochissimi palloni ricevuti dai compagni. Pomeriggio sicuramente non memorabile per lui. (Dal 78' Pavan s.v.)

Stanco 6 - Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto, anche se al 66' svirgola clamorosamente col sinistro a due passi a Montipò per quello che sarebbe potuto diventare il gol dell'1-0 Cittadella. E' lui a procurarsi il penalty poi convertito da Iori. (Dall'85 De Marchi s.v.)