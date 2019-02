Le pagelle del Cittadella - Tripletta di Moncini, Schenetti imprendibile

Risultato finale: Cittadella-Lecce 4-1.

Paleari 6.5 - Non compie moltissime parate, ma sull'unico intervento si inventa un intervento super, che nega il pareggio al Lecce. Sta vivendo una grandissima stagione, i numeri non mentono.

Ghiringhelli 6 - Qualche responsabilità sul gol messo a segno da La Mantia, poi si rifà e diventa un valore aggiunto anche in fase di spinta.

Adorni 7 - Diventa protagonista del match con un salvataggio sulla linea incredibile. A 20' dal termine si getta in avanti e trova anche il gol. Partita praticamente perfetta.

Drudi 6.5 - Non viene chiamato molto in causa, ma ogni volta che si arriva dalle sue parti non si passa. Gara molto attenta, non concede nulla.

Benedetti 7 - Prestazione superlativa da parte dell'esterno sinistro, nonostante i quattro gol lui continua ad affondare e a fare male. Probabilmente il Cittadella vince il match sulla sua corsia di competenza.

Settembrini 6.5 - Solito sacrificio, quando si inserisce diventa l'uomo in più dell'attacco del Cittadella. Gestisce male il cartellino giallo, probabilmente Venturato lo toglie dal campo per evitare guai. (Dal 66' Frare 6 - Buon impatto, dà la giusta consistenza al centrocampo).

Pasa 6 - Sfiora il gol con un gran destro dalla distanza. In fase di impostazione sbaglia qualcosa, ma gioca comunque una buonissima partita. (Dal 46' Siega 6 - Entra in campo e subito si vede la sua freschezza e il suo dinamismo).

Branca 6.5 - Sulla catena di sinistra è devastante, negli inserimenti non lo prendono mai. Un paio di suggerimenti in area piccola, il Lecce va in crisi sulle sue giocate.

Schenetti 7 - Nel finale si intestardisce cercando il gol, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Normale sul 4-1, soprattutto quando giochi una partita di qualità, fornendo anche due assist.

Moncini 9 - Giornata da incorniciare: tre colpi di testa e tre gol, sui palloni alti in area piccola diventa incontenibile. Ma non solo: insieme a Finotto è l'incubo principale della difesa giallorossa.

Finotto 6.5 - È uno sporco lavoro. Lui non solo lo fa, ma lo rende pulito e brillante. Sui palloni in profondità domina e non lascia nulla agli avversari, fisico e qualità a disposizione di tutta la squadra. Oggi gli manca solo il gol.