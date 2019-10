Le pagelle del Cittadella - Vita ispirato, Benedetti gara a due facce

Risultato finale: Cittadella-Cosenza 1-3.

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Paleari 6 - E' importantissimo l'intervento nel finale di primo tempo che scongiura il gol del Cosenza, ma l'appuntamento è solo rimandato. Può fare ben poco sulle reti di Bruccini e Báez.

Ghiringhelli 5,5 - Va in sofferenza nella ripresa quando Báez si accende e spinge costantemente sulla sua fascia di competenza.

Perticone 6 - Nel finale si lascia prendere un po' dal nervosismo, ma la sua prestazione è tutto sommato ordinata.

Camigliano 6 - Alcuni interventi degni di nota limitano con costrutto le incursioni di Sciaudone e Carretta.

Benedetti 5,5 - Ottimo in fase di spinta, concede troppo nella ripresa in termini di copertura: sul pareggio del Cosenza lascia scoperta la fascia sinistra dove Bruccini può sfruttare gli spazi per l'inserimento, e commette il fallo di mano che frutta ai Lupi il sorpasso.

Vita 6,5 - Inizialmente molto ispirato, inventa un gran gol che dà benzina al Cittadella per i primi 45'. Si spegne un po' nella ripresa.

Iori 6 - Detta i tempi del centrocampo granata dando ordine alla manovra. Venturato lo sostituisce in un momento chiave ed il Cittadella non riesce a ritrovare la quadra. Dal 17' s.t.: Pavan 5 - Non entra mai del tutto in partita.

Branca 5,5 - In occasione del pareggio del Cosenza concede a Bruccini lo spazio per inserirsi. Meglio in fase offensiva, sfiora il possibile 2-2 con un bel rasoterra.

Luppi 5,5 - E' sfortunato in occasione del gran tiro respinto dalla traversa. Il 2-0 poteva dare un indirizzo decisamente diverso alla partita. Con il passare dei minuti perde di mordente. Dal 30' s.t.: Panico 5 - Un tiro dalla distanza e poco altro.

Diaw 5,5 - Non è efficace come nelle precedenti partite, dove aveva messo a segno diversi gol importanti. Si spende, soprattutto nel primo tempo, per cercare di costruire azioni sul settore di destra, ma senza grandi risultati. Dal 39' s.t.: Bussaglia n.g. - Appena entrato va vicinissimo al gol ma si lascia ipnotizzare da Perina.

Celar 6 - Poco in evidenza con la palla, ma tanta generosità nell'impegnare costantemente i difensori avversari. Non smette di lottare, anche quando la manovra granata si fa convulsa nel tentativo di recuperare lo svantaggio.