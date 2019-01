Le pagelle del Cosenza - Baclet non segna, Perina salva tutto

Risultato finale: Cosenza-Ascoli 0-0.

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Compie due miracoli decisivi nel primo tempo, le sue parate difficili anche dal punto di vista tecnico. Molto attento anche sui palloni alti, concede davvero poco agli avversari.

Idda 6 - Gestisce molto bene le accelerazioni degli avversari e non si fa mai sorprendere. Bene anche nelle letture preventive.

Dermaku 6 - Gestisce molto bene la linea difensiva, concedendo poco e nulla all'attacco bianconero. Quando può fa partire l'azione offensiva.

Legittimo 6 - Uno dei migliori del pacchetto arretrato, dalle sue parti non si passa mai. Esperienza e quantità a disposizione della squadra.

Corsi 6 - Sicuramente propositivo sulla corsia esterna, in fase offensiva dà sempre il suo apporto. Manca di precisione in alcune situazioni, ma la grinta e la cattiveria sono doti ben apprezzate.

Bruccini 6.5 - Mette in campo tantissimo agonismo sin dai primi minuti di gioco, quando può affonda anche sulla corsia per tentare di creare qualcosa in fase offensiva. I suoi inserimenti sono sempre pericolosi.

Palmiero 6 - Qualità e quantità in mezzo al campo, fa girare molto bene la sfera e quando può ci prova anche dalla distanza. Bene anche sui suggerimenti in verticale, ma volte i compagni non lo seguono.

Mungo 5.5 - Soffre le accelerazioni degli ospiti, in alcuni momenti della sfida manca anche in inserimento. (Dal 71' Garritano 5.5 - Non entra bene in campo, pecca in alcune scelte).

D'Orazio 6 - Si sacrifica molto in fase di non possesso, ma manca quando deve spingere. La posizione di Laverone, avanzata rispetto al solito, gli crea qualche problema di troppo. (Dal 63' Baez 5.5 - Non incide come dovrebbe, soprattutto quando deve spingere).

Baclet 6 - È la sua partita e lo si vede dalle prime azioni e dai cori di tutto il pubblico. Prova di forza e nervosa, le emozioni hanno preso il sopravvento. Ma è normale quando hai un legame simile con una città e con il pubblico. (Dal 64' Maniero 6 - Buon impatto, si muove bene e crea diversi problemi alla retroguardia bianconera).

Tutino 6 - Non ha molte occasioni da gol, ma comunque si muove molto bene tra le linee. Non dà mai punti di riferimento, bene anche dal punto di vista dell'agonismo.