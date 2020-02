Le pagelle del Crotone - Molina determinante, ancora in gol gli attaccanti

Cordaz 6,5 - Mette più volte una pezza alle indecisioni del suo reparto arretrato, nulla può sul colpo di testa di Pellizzer nel finale di gara.

Golemic 5,5 - Sollecitato più volte dalla catena Sala-Settembrini si oppone come può, ma soffre tanto.

Marrone 5,5 - Imposta la manovra in maniera impeccabile, ma le coperture difensive sono da migliorare.

Cuomo 6 - Anche lui distratto in più di un occasione sui cross dalla trequarti, riesce a prendere le misure nel secondo tempo.

Gerbo 5,5 - Partita con il freno a mano tirato, non prova mai l'uno contro uno e sbaglia molti suggerimenti per i compagni. (Dal 67' Mazzotta 5,5 - Entra bene in partita ma perde Pellizzer in occasione del gol dell'Entella).

Messias 6,5 - Sala fa molta difficoltà a contenerlo, ha un passo diverso e lo sfrutta per strappare in mezzo al campo. Manca il gol del 2-0 facendosi ipnotizzare da Contini. (Dall' 87' Gomelt s.v. ).

Barberis 6 - Paritita diligente del regista ex Varese che fa correre il pallone giocando praticamente massimo a due tocchi.

Benali 6 - Inizio sottotono del giocatore libico. Con il passare dei minuti fa valere la sua tecnica in mezzo al campo duettando in maniera efficace con i compagni.

Molina 7 - Imprendibile sulla fascia sinistra. Suoi gli assist per i gol delle due punte.Sfiora la gioia personale con una rasoiata che esce di un nulla.

Simy 6,5 - Difficile per lui trovare spazi, Pellizzer gli si appiccica alle spalle e ne limita molto il raggio d'azione. Nell'unica occasione che gli capita è glaciale nel chiudere la partita con il gol dello 0-2.

Armenteros 6,5 - Terzo gol in cinque partite in maglia rossoblu. Scende fino a centrocampo favorendo le discese delle mezz'ali. Impatto devastante dell'ex Benevento. (Dal 73' Crociata 6,5 - Impatto più che positivo dell'ex Carpi che gestisce il pallone in maniera esemplare e libera pi volte i compagni al tiro).