Le pagelle del Crotone - Mustacchio sbaglia porta. Messias ci prova

© foto di Andrea Rosito

Risultato finale: Pordenone-Crotone 1-0

Cordaz 6 - Partita da sostanziale spettatore, vede un proprio compagno infilare il pallone in porta in quella che resta probabilmente l'unica vera occasione ospite.

Gigliotti 6 - Contiene piuttosto bene Strizzolo, anche se nel finale rischia con un contatto in area con l'attaccante non sanzionato dall'arbitro.

Golemic 5,5 - Bene in copertura, meno in impostazione.

Spolli 5,5 - L'ex Catania era la vera novità della formazione di Stroppa, ma fisicamente è apparso un po' indietro. Strizzolo e soprattutto Ciurrai sembravano avere un altro passo.

Mustacchio 5,5 - Lo sfortunato autogol a fine primo tempo è l'episodio decisivo della gara e nel secondo accusa il colpo. Per il resto aveva spinto con continuità sulla fascia.

Barberis 5,5 - A centrocampo soffre un po' la velocità di Pobega ma comunque riesce a rendersi pericoloso in attacco e fa girare bene la manovra ospite.

Messias 6 - Resta uno dei pochi a mettere in campo qualità tra i suoi. Delizia con un paio di giocate d'alta scuola, anche se alla fine sbaglia sempre la conclusione. Nella prova piuttosto negativa dei suoi, comunque, emerge.

Crociata 5,5 - Ci prova con un paio di conclusioni velleitarie. Nonostante la tanta corsa, non riesce mai ad essere decisivo.

Mazzotta 5 - (dall'80' Rutten 6 - Entra e quantomeno prova a dare una scossa. Non arriva per poco in spaccata su un pallone che avrebbe potuto portare al pareggio al 90'.

Simy 5 - Nonostante le parole da leader in settimana, il nigeriano viene fermato più volte da Barison e Camporese, sempre attenti. Lui dal canto suo non riesce mai a smarcarsi.

Vido 5 - Non è il più lesto nell'unica vera occasione dei suoi al 10', per il resto scompare sovrastato dai difensori avversari. (dal 71' Nalini 6 - Insieme a Rutten cerca di dare qualcosa in più in zona offensiva, anche se finisce per non riuscire mai a concludere).