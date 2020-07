Le pagelle del Crotone - Simy devastante, Messias imprendibile, Gerbo assistman

Risultato finale: Crotone-Benevento 3-0

Cordaz 6 - Viene impegnato poco dall’attacco più prolifico del campionato. Svolge ordinaria amministrazione.

Cuomo 6,5 - Dalla sua parte non si passa. Chiude bene tutti gli spazi e si fa vedere anche in fase di spinta.

Marrone 7 - Regista della difesa, fa partire l’azione palla a terra e non rischia nulla quando il Benevento attacca (Dall’85’ Curado sv).

Golemic 6,5 - Gioca una buona partita nella fase di contenimento, nonostante gli avversari siano di tutto rispetto.

Gerbo 7,5 - Una freccia sulla corsia di destra. Sono suoi due assist per altrettanti gol di Simy (Dall’81’ Mustacchio sv)

Benali 7 - Un gigante in mezzo al campo, effettua un buon lavoro in fase di pressione recuperando un gran numero di palloni a dando il via ad azioni offensive pericolose (Dall’86’ Crociata sv).

Barberis 7 - Gioca sempre il pallone a terra al compagno più vicino. Geometrie al servizio di Giovani Stroppa.

Zanellato 6,5 - Accorcia sempre sul portatore di palla, si disimpegna bene anche quando la squadra attacca aggredendo l’area di rigore. Peccato per quel gol sbagliato nel secondo tempo (Dal 71’ Gomelt sv)

Molina 7 - Brillante sulla corsia di sinistra in entrambe le fasi. Gara positiva come per tutta la squadra.

Messias 7 - Imprendibile su tutto il fronte d’attacco. Si guadagna tanti calci di punizione e colpisce una traversa clamorosa nel primo tempo.

Simy 8 - Un uno-due micidiale per l’attaccante del Crotone nel primo tempo. Un gol di testa, specialità della casa, e un altro alla “Lukaku” sfruttando il suo fisico possente. Nella ripresa firma la sua tripletta portandosi a casa il pallone (Dall’80’ Armenteros sv).