Le pagelle del Crotone - Spolli e Pettinari non mollano fino alla fine

Risultato finale: Crotone-Pescara 0-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6 - Due reti subite, poteva fare qualcosina in più sulla seconda rete, ma complessivamente prova sufficiente.

Vaisanen 5 - Rude nei contrasti e distratto in alcuni momenti del match. Tiene in gioco Monachello sul primo gol. Prova sottotono.

Spolli 6 - Con grinta e orgoglio riesce a tener botta agli attaccanti del Pescara. Sfiora anche il gol. Uno degli ultimi a mollare.

Golemic 6 - Si integra bene con il compagno. Dà prova di reattività in più di un'occasione.

Sampirisi 6 - Parte forte, trova anche spazio per pungere. Si assesta nella ripresa.

Barberis 5.5 - Ci prova, ma non è fortunato. Via dopo 45' per scelta tecnica. (Dal 45' Molina 6 - Si disimpegna con ordine, ma non lascia il segno.)

Benali 5.5 - Inizio a ritmo compassato, cresce nella ripresa, ma non trova lo spazio per colpire.

Zanellato 5.5 - Sfortunato nella deviazione del secondo gol. Va a corrente alternata, ma trovando i tempi per rendersi incisivo.

Milic 5.5 - Spinge appena può, ma in difesa non è irreprensibile. (Dal 46' Firenze 5.5 - In campo per dare più brio, ci riesce solo in parte).

Machach 6 - Per larghi tratti il migliore del Crotone, ma a conti fatti è troppo egoista in alcuni frangenti. Cala nel secondo tempo. (Dal 65' Simy 6 - Due-tre sponde interessanti, ma il suo ingresso non cambia la gara).

Pettinari 6 - Più di un'occasione per segnare, ma non è fortunato. Lotta su ogni pallone. Dalle sue reti può passare la salvezza dei pitagorici.