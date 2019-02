Le pagelle del Crotone - Spolli l'Immortale, Rohden rovina tutto

Risultato finale Hellas Verona-Crotone 1-1

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 5.5 - Non è mai impegnato nel primo tempo, viene chiamato in causa per interventi semplici. Ma si fa passare sotto le gambe il pallone dell'1-1.

Väisänen 6 - Gioca bene finché in campo. Dopo un colpo alla testa, perde sangue ed è costretto a uscire. (Dal 24' Curado 6 - Contribuisce alla serata no di Di Gaudio, che argina costantemente sbarrandogli la strada).

Spolli 6.5 - Ci mette tutta la sua esperienza per chiudere gli spazi a Di Carmine, con il quale ingaggia un duello personale che lo vede vincitore.

Golemic 6 - Tiene sempre alta la guardia, annullando gli inserimenti di Matos prima e di Tupta dopo. Va in raddoppio per aiutare su Di Carmine.

Sampirisi 6 - Garantisce spinta sulla fascia e mette in mezzo qualche cross interessante. Ha il merito di innescare il passaggio che porta al vantaggio.

Rohdén 5.5 - Non dà riferimenti giocando tra le linee. Scaglia un destro potente annullato da Silvestri, confeziona l'assist per il gol ma si fa espellere ingenuamente per doppia ammonizione.

Benali 6 - Calamita tutti i palloni dei compagni e cambia spesso gioco con intelligenza tattica che lo distingue. La sua manovra è sempre ordinata.

Barberis 6 - Non brilla ma è efficace. Va in contrasto su tutti i portatori di palla avversari, recupera molti palloni. Forse un po' timido negli inserimenti.

Milic 5.5 - Non garantisce giusta spinta, si vede che non è ancora in forma. Esce sconfitto dal confronto con Faraoni, ma fa un gran salvataggio nel finale.

Pettinari 6.5 - Non si era praticamente mai visto per tutto il primo tempo. In avvio di ripresa ci mette lo zampino da attaccante e sblocca la gara in favore dei suoi. (Dal 66' Molina 6 - Entra dopo l'espulsione di Rohden per dare una mano al centrocampo. Soffre insieme ai compagni nel finale).

Machach 5.5 - L'impegno è una qualità che non gli manca, si sacrifica per la squadra e va a prendersi palla. Ma è inefficace davanti la porta.(Dal 60' Mraz 5.5 - Avrebbe dovuto dare una mano con la sua freschezza, ma l'espulsione di Rohden lo costringe al sacrificio).