Le pagelle del Frosinone - Beghetto e Paganini svettano su tutti

Risultato finale: Frosinone-Ascoli 2-1

© foto di Federico Gaetano

Bardi 6.5 - Poco può sul gol di Troiano, ma è attento sulle conclusioni avversarie.

Salvi 6 - Si tiene basso, in difesa sbaglia poco soprattutto nella seconda parte di gara.

Brighenti 5.5 - Macchia la sua sufficiente prestazione con un'evitabile espulsione nel finale.

Ariaudo 6 - Buona coppia difensiva con Brighenti. Gioca d'anticipo e rilancia appena può l'azione.

Beghetto 7- Dinamismo sulla fascia, cross a grappoli, suo l'assist per il gol di Paganini.

Paganini 7 - Quantità e qualità a centrocampo. A fiammate nella ripresa, il lampo, quello giusto, nel finale di gara!

Maiello 5.5- Tanti palloni recuperati in mezzo al campo nella prima parte, cala alla distanza.

Gori 5 - Non riesce ad essere fluido in entrambe le fasi, via nella ripresa. (dal 59' Haas 6.5 - Con il suo ingresso e quello di Dionisi il Frosinone svolta.)

Ciano 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, cala nella seconda parte. (dal 92' Capuano s.v.- )

Citro 5.5 - Serata complicata, più di un errore in fase offensiva, esce contrariato. (dal 66' Dionisi 6.5 - Un rigore che sa di liberazione dopo tanti mesi difficili.)

Trotta 5 - Fa a sportellate con la difesa dell'Ascoli, ma ne esce sconfitto.