Le pagelle del Frosinone - Prodezza di Ciano, Rohden appannato

Bardi 6,5 - Mette le mani sulla qualificazione del Frosinone neutralizzando a più riprese i tentativi dei veneti. Spiazzato sul rigore, non può nulla sul raddoppio di Diaw.

Brighenti 6 - Procura il rigore in apertura con un intervento in ritardo, ma recupera col passare dei minuti limitando molto gli attaccanti granata. Dall'87' Beghetto 6 - Entra col giusto piglio fornendo forze fresche nei supplementari.



Ariaudo 6 - In leggero ritardo sul raddoppio di Diaw, offre comunque una prova convincente, dominando sui palloni alti.

Krajnc 6,5 - Decisive alcune sue chiusure in area, come quella nella ripresa su Stanco che vale quanto un gol.



Paganini 5 - Benedetti gli concede poco e non riesce mai ad accendersi. Prova qualche spunto, ma non lascia il segno. Dall'87' Ciano 7,5 - Realizza un autentico capolavoro al fotofinish che regala la semifinale ai suoi compagni. Gol bello e pesantissimo.

Maiello 5,5 - Gara ordinata e senza fronzoli per il centrocampista di Nesta, che va a corrente alterna. Cala vistosamente nella ripresa, finendo con l'uscire dalla manovra. Dal 106' Ardemagni sv

Haas 6,5 - Uomo ovunque del Frosinone, accompagna costantemente la manovra offensiva servendo palloni a ripetizione per i compagni. Pecca in altruismo nel secondo tempo regolamentare, quando poteva incornare verso la porta.



Salvi 6,5 - Ottima prova del laterale bergamasco, che quando rientra sul destro crea non pochi pericoli. Realizza in chiusura di primo tempo un gol bello e determinante per l'economia del match. Dal 106' Zampano sv

Rohden 5 - Non entra praticamente mai in partita, finendo schiacciato tra le linee del Cittadella. Pochi gli spunti pericolosi.

Dionisi 7 - Svaria su tutto il fronte offensivo, costringendo spesso i centrali agli straordinari. Pareggia i conti con un gol meraviglioso, da vedere e rivedere. Dal 123' Szyminski sv

Novakovich 6,5 - Gli manca solo il gol in una serata davvero ispirata. Manda in tilt la difesa coi suoi movimenti e i suoi slalom, sfiorando in almeno due occasione il gol col suo vellutato destro a giro.