Le pagelle del Lecce - Mancosu e Tabanelli i migliori, distratto Calderoni

Risultato finale: Crotone-Lecce 2-2

Vigorito 6,5 - Para il parabile, si conferma sui suoi standard. Non ha responsabilità sulle reti subite, prende un colpo nel tentare di parare il tentativo di Benali ed è costretto a lasciare il campo per infortunio. (Dal 87' Bleve sv).

Venuti 6 - Quando riesce a trovare spazio lungo la corsia destra riesce a creare pericoli guadagnandosi anche qualche punizione interessante, riesce a limitare Tripaldelli in fase di spinta.

Meccariello 5,5 - Non è perfetta la sua marcatura in occasione della rete realizzata da Simy, lascia troppo spazio al centravanti nigeriano. Nel finale di prima frazione si vede anche annullare la rete del tris.

Lucioni 5,5 - La rete di Simy arriva anche per un errore in coabitazione con Meccariello, l'ex difensore del Benevento si trovava fuori posizioni. Si prende un cartellino giallo che lo limita in qualche occasione.

Calderoni 5 - In altre sfide ha sicuramente macinato più chilometri rispetto alla serata dello Scida, non una grande prestazione. Prima si perde Firenze nell'occasione del gol di Simy, poi Benali nel momento più importante della partita.

Tabanelli 7 - L'uomo ovunque della squadra di Fabio Liverani, lo trovi prima a schermare i centrocampisti avversari e pochi secondi dopo ad esultare per la rete personale. Colpo di testa perfetto il suo, centrocampista completo per il campionato cadetto.

Tachtsidis 6 - Il greco viene spesso cercato dai compagni di squadra, viene marcato stretto dagli avversari. Dal suo mancino questa sera arriva il traversone per la testa di Tabanelli per il momentaneo pareggio.

Petriccione 6,5 - Con l'arrivo di Tachtsidis torna al ruolo di interno di centrocampo, ha dinamismo per ricoprire al meglio il ruolo. Si rende anche protagonista del traversone perfetto per la testa di Mancosu. (Dal 68' Marino 6,5 - Compie un salvataggio che vale un gol, con Kargbo pronto a calciare a rete riesce nell'impresa di salvare la porta di Vigorito).

Falco 6,5 - Uno dei migliori in campo per la squadra di Liverani, parte dalla trequarti e con la palla al piede si rende sempre pericoloso. Sfiora la gioia personale, si porta a spasso più di un avversario con la sua tecnica.

Mancosu 7 - Trequartista dotato di un'intelligenza tattica notevole, prende sempre la scelta giusta quando in possesso della sfera. La ciliegina sulla torta? Il ritorno al gol in maniera abbastanza inusuale, di testa.

La Mantia 5 - E' mancata la zampata del bomber al Lecce che non esce con l'intera posta in palio dallo Scida, ci prova soltanto in un'occasione ma non impegna tantissimo Cordaz.