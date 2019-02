Le pagelle del Livorno - Bene Raicevic e Valiani

Risultato finale: Livorno-Venezia 1-0

© foto di Federico Gaetano

Zima 6 - Attento tra i pali fino all'ultimo minuto. Sicurezza per la difesa.

Gonnelli 6.5 - Non sbaglia praticamente nulla. Concentrato per tutti i 90'.

Bogdan 6.5 Qualche grattacapo in più, ma risolto con la consueta vigoria fisica.

Di Gennaro 6.5 - Si batte con ardore per tutti i 90'. Bravo soprattutto nel primo tempo.

Valiani 7 - Corre a perdifiato sulla fascia mettendo cross sempre interessanti. Motorino inesauribile.

Luci 6.5 - Prestazione di sostanza: sale con il passare di minuti e lo trovi in tutte le zone del campo, in difesa e in attacco.

Agazzi 6.5 - Buona prova in mezzo al campo: tanti contrasti vinti e un palo preso.

Porcino 6 - Spinge appena può, potrebbe anche segnare, ma non è fortunato. (Dal 65' Kupisz 6 - Dà il suo contributo per la vittoria.)

Raicevic 7 - Ottima prova per l'attaccante: gol e tanto movimento. Dai suoi piedi passa la salvezza.

Giannetti 6.5 Lavoro sporco, di sponda per i compagni. Svolto in modo proficuo. (Dal 70' Rocca 6 - Ordinato in mezzo al campo.)

Murilo 6 - Si dà da fare, ma alla fine non è molto concreto. (Dal 59' Dumitru 6.5 - L'assist per Raicevic cambia valutazione. Fin lì non aveva brillato.