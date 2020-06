Le pagelle del Livorno - Boben, Agazzi e Marras su tutti

vedi letture

Risultato finale: Juve Stabia-Livorno 2-3

Plizzari 5 - Si fa sorprendere in entrambi i gol avversari, prova insufficente.

Del Prato 6.5 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo, ma prova più che sufficiente impreziosita dall'assist per Marras.

Bogdan 6 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova convincente in mezzo alla difesa.

Boben 6.5 - Si integra bene con i compagni, ma la cosa migliore la fa al 94' con la rete della vittoria.

Ruggiero 5.5 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco. (dal 46' Marsura 6 - Dà più grinta al reparto offensivo.)

Awua 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. (dall'89' Morelli s.v. - )

Luci 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Agazzi 6.5 - Gara positiva, non solo per il gol, ma anche per il loro oscuro in fase di non possesso.

Seck 5.5 - Svolge il compitino sulla fascia, appena può si lancia e mette cross, via dopo quasi un'ora di gara. (dal 55' Porcino 5 - Scorcio di gara macchiata dall'espulsione.)

Ferrari 5.5 - Lavoro di sponda, pochi palloni davvero giocabili, via dopo 55'. (dal 55' Braken 6 - Incisiva parte di match).

Marras 6.5 - Segna e non solo, si muove molto, dà aiuto ai compagni. (dal 74' Murilo 6 - Fa il suo dovere, fa salire la squadra, tiene alta l'attenzione dei difensori avversari e fa espellere Ricci.)