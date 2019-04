Le pagelle del Livorno - Il solito Diamanti, Gori non si ripete

Risultato finale: Livorno-Palermo 2-2

Zima 6 - Nestorovski lo buca su rigore: intuisce l'angolo, ma non basta. Allo scadere Trajkovski lo beffa con un tap-in su cui non può nulla. Per il resto, non corre pericoli sostanziali.

Gonnelli 6 - Il giallo (severo) rimediato in prossimità dell'intervallo gli farà saltare il prossimo impegno degli amaranto. Assolve complessivamente bene i propri compiti in rottura e non commette errori marchiani. Prova impreziosita dall'assist di testa per Raicevic.

Di Gennaro 6,5 - Guida la linea con personalità e più dei compagni risulta incisivo nella scelta di tempo e negli anticipi sugli avversari. La guardia è sempre alta, potrebbe far espellere Jajalo già ammonito, ma Di Paolo giudica regolare il contatto tra i due.

Boben 5 - L'episodio da rigore è certamente al limite ma è indubbio che paghi una lettura non perfetta sul break di Falletti: allunga la gamba e non la ritrae in tempo, inducendo l'arbitro a indicare il dischetto. Sorpreso (anche se era obiettivamente difficile fare meglio) sul due a due dei siciliani.

Valiani 6 - Nella prima metà non si risparmia e macina chilometri lungo l'out di destra. Un paio di palle velenose a centro area, come il cioccolatino che propizia l'occasione colossale per Gasbarro. Il rovescio della medaglia è che le energie si esauriscono nelle prime fasi della ripresa: resiste fino al settantaduesimo, poi lascia il posto a Kupisz. (Dal 72' Kupisz 5,5 - Assiste alla rimonta dei toscani ma è poco coinvolto).

Luci 5,5 - Spesso impreciso quando è chiamato a cucire gioco. Meglio in interdizione, anche se gli errori a lungo andare si moltiplicano. Nota lieta: avvia l'azione del due a uno con un lancio (questo sì ben calibrato) per Gonnelli.

Agazzi 5 - Più defilato di Luci in transizione, tocca pochi palloni e non sempre riesce a far filtro davanti alla linea a tre. Rischia grosso con l'intervento al limite su Falletti lanciato a rete: per sua fortuna Di Paolo comanda semplice calcio d'angolo.

Gasbarro 6 - Sulla sua testa l'occasione più ghiotta del primo tempo del Livorno: dimenticato dalla linea rosanero, scivola alle spalle di Rispoli e inzucca nell'area piccola, ma si vede negare un gol già fatto da un prodigioso Rajkovic. (Dal 71' Eguelfi 5,5 - Lo si vede poco nello spezzone concessogli da Breda).

Diamanti 7,5 - Riferimento unico nelle fasi più complicate o bloccate della partita. Al ventesimo prova a spezzare la monotonia con un sinistro secco che scalda i guanti a Brignoli. Avvia la remuntada con una rete da distanza siderale che, da lui, ormai non stupisce più.

Murilo 5 - Pomeriggio di magra condito da qualche sporadica sgasata che non sortisce gli effetti desiderati. Non connette con Gori e si fa inghiottire dai due centrali del Palermo. All'ora di gioco Breda lo richiama in panchina in favore di Raicevic. (Dal 60' Raicevic 7 - Apparecchia per Diamanti e firma il due a uno di testa. Bottino niente male, accumulato in appena mezz'ora).

Gori 5 - La titolarità è un premio quasi scontato dopo il doppio sigillo da subentrato di Foggia. Il primo tempo, però, non va come vorrebbe: di rado riceve palloni giocabili e per lunghi tratti è abbandonato a sé stesso al centro dell'attacco. Prova a scuotersi nella ripresa, ma il risultato cambia poco.