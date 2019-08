Le pagelle del Livorno - Marsura il migliore, bene anche Luci

Risultato finale: Livorno-Perugia 0-1

Zima 6 - Non compie grandi interventi e sul gol non ha colpe.

Bogdan 6.5 - Difende ed è pericoloso su calcio piazzato. Esce per un problemino fisico. (dal 59' Gonnelli 5 - Un errore gravissimo e una lettura sbagliata che vale il gol di Iemmello. Ingenuo e sfortunato).

Di Gennaro 6 - Preciso e attento, non concede grandi occasioni agli attaccanti avversari.

Gasbarro 6 - Buona la sua partita fatta di grinta e grande corsa. (dal 78' Stoian s.v.).

Morganella 6 - Attento in fase difensiva, sfiora il gol con un diagonale rasoterra dalla distanza.

Luci 6.5 - Il passo non è quello di un tempo ma ha qualità e intelligenza. Centellina le energia e sale in cattedra nei momenti importanti.

Agazzi 5.5 - Si impegna ma non riesce a incidere come sa fare.

Marsura 7 - Il migliore del Livorno. Cross, tiri, occasioni. Salta l'uomo e crea superiorità.

Mazzeo 5.5 - Meriterebbe la sufficienza per il peso offensivo e per l'apporto per la squadra ma il suo errore sul rigore è troppo grave e vale una sconfitta.

Murilo 5.5 - Qualche colpo ma non ha continuità. Esce abbastanza corrucciato. (dal 62' Porcino 6 - Entra bene in partita anche se non basta per rimettere in piedi la partita).

Raicevic 6 - Non si vede molto in zona conclusiva, ma si danna l'anima per i compagni. Merita la sufficienza.