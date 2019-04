Le pagelle del Padova - Madonna provvidenziale, Capello spreca

Risultato finale: Palermo-Padova 1-1

Minelli 6.5 - Attento sul gioco aereo, è reattivo sulle conclusioni di Moreo&co. Pareggio che porta la sua importante firma.

Madonna 6.5 - Il suo salvataggio sul colpo di testa di Moreo vale come un gol, prestazione di ottimi livello. (Dall'80' Morganella sv).

Ravanelli 6 - Si sacrifica spesso in chiusura, all'intervallo finisce la sua partita per problemi fisici. (Dal 46' Cappelletti 6 - Buon impatto sulla partita, si fa trovare pronto quando il Palermo prova ad aumentare i ritmi in campo).

Cherubin 6 - Tiene botta cercando di limitare le sortite veloci degli avversari.

Ceccaroni 5 - Resta pochissimo in campo, giusto il tempo di deviare in maniera fatale il tiro di Trajkovski per il vantaggio avversario, poi è costretto ad uscire prima della mezzora per un problema al naso. (Dal 26' Trevisan 6 - Entra in campo e dà il suo apporto, andando a trovare subito alchimia con i compagni di reparto).

Pulzetti 6.5 - Il suo gol tiene in piedi il Padova, lesto nello sfruttare la ribattuta di Brignoli. Trascina i suoi per buona parta della partita.

Serena 5.5 - Fa girare il pallone, si concentra nell'aiutare la squadra in difesa nel secondo tempo.

Lollo 5.5 - Troppo irruento in fase di interdizione, nella ripresa qualche incertezza.

Baraye 6.5 - Si guadagna lui il calcio di rigore poi fallito da Capello. Una spina nel fianco per tutta la partita.

Bonazzoli 6 - Si muove tanto, nel tentativo di creare spazi al servizio dei compagni. Prova anche a concludere, Brignoli gli dice di 'no'.

Capello 5 - Fallisce clamorosamente dal dischetto, di fatto sprecando una ghiotta occasione. Da lì una prestazione in calando.