Le pagelle del Palermo - Falletti e Moreo cambiano la gara

Risultato finale: Venezia-Palermo 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 6 - Attento per tutti i 90', capitola solo sul gol di Bocalon.

Rispoli 5.5 - Assente sul gol di Bocalon, si riscatta con una ripresa dignitosa anche se la cosa migliore la fa in attacco con un tiro che sfiora il palo.

Bellusci 5.5 - Troppa irruenza negli interventi. Si fa sorprendere sul gol e sfiora anche l'espulsione.

Rajkovic 5.5 - Lento e impacciato, convince poco in marcatura.

Aleesami 6 - Giudizioso sia in difesa che in spinta. Meno costante nella ripresa.

Murawski 6 - Va a sprazzi. Più ordinato nel primo tempo, cala nella ripresa.

Jajalo 5.5 - Prova ad alzare il ritmo del giropalla, ma non sempre ci riesce. Troppo macchinosa la manovra.

Chochev 5 - Non c'è il cambio di passo. Alcune buone geometrie, ma troppe volte è prevedibile. (Dal 56' Falletti 6.5 - Con lui in campo cambia la gara.)

Trajkovski 4.5 - Fumoso, la brutta copia del giocatore ammirato con il Lecce. Così è inutile per la squadra. Deve fare il salto di qualità. (Dal 78' Moreo 6.5 - Come per Falletti, il suo ingresso serve a migliorare il modulo e la squadra ne beneficia. Sfiora il gol).

Puscas 6 - L'impegno c'è anche se alle volte è un po' troppo precipitoso. Va a segno, ma al 96' si divora un'altra rete.

Nestorovski 5 - Pesa l'errore dal dischetto da lui stesso procurato. Il capitano lotta, ma spreca una grande occasione.