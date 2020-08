Le pagelle del Perugia - Kouan non basta, attacco abulico

Risultato finale: Pescara-Perugia 2-1

Vicario 6 - Beffato in entrambe le circostanze, per il resto nessun errore degno di nota, anzi almeno due belle parate.

Mazzocchi 5.5 - Non è sempre preciso in fase di marcatura, si disimpegna come può in proiezione offensiva.

Rosi 6 - Si dà un gran da fare per evitare guai peggiori, regge per un'ora, poi si disunisce come il resto della gara.

Gyomber 5.5 - In difficoltà con Depay e compagni, non trova le giuste contromisure e anche lui finisce per essere sotto la sufficienza.

Sgarbi 5.5 - Non è perfetto in ogni circostanza, meglio nella prima parte rispetto alla seconda. (dal 72' Nzita s.v.- )

Falasco 6 - Spinge appena può sulla fascia, buona spinta per più di un tempo, cala nel finale. (dall'85' Dragomir s.v.- )

Falzerano 6 - Alcuni errori, ma anche buone giocate come quella per il gol di Kouan. (dal 63' Buonaiuto 6 - Buon impatto sulla gara, ma non basta).

Carraro 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito.

Kouan 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, trova il gol, non male nemmeno in fase di non possesso.

Capone 5 - Leggerino, non riesce a lasciare il segno sul match.

Falcinelli 5 - Anche per lui gara non positiva. Poche occasioni per rendersi davvero pericoloso. (dal 72' Melchiorri 5.5 - Non lascia il segno).