Le pagelle del Perugia - Nesta indovina i cambi

Risultato finale: Carpi-Perugia 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gabriel 6 - Brividi nel finale, ma si conferma portiere affidabile.

Sgarbi 6 - Corre tanto e difende in particolare nella ripresa. Gara sufficiente.

Gyomber 6.5 - Match prettamente difensivo in cui si esalta. Fa a sportellate con gli avversari, anche se soffre un po' Cisse e compagni

Cremonesi 6 - Prestazione di sostanza. Con le buone e le cattive tiene a bada l'attacco avversario.

Felicioli 6 - Molto disciplinato sulla fascia, fa bene entrambe le fasi.

Falzerano 5.5 - Rispetto a Venezia non riesce ancora ad imporsi. Dal suo talento lecito aspettarsi di più. ( Dal 64' Verre 6.5 - Fa una cosa bene ed è l'assist per il gol di Melchiorri)

Bianco 6 Tiene botta alle offensive del Carpi. Buon filtro in mezzo al campo. Sale di tono con il passare dei minuti.

Moscati 6 - Corre per tutto il tempo in cui rimane in campo. Non si risparmia.

Dragomir 6 - Dà il suo contributo in termini di impegno e disciplina. Non sempre si libera al tiro, ma non commette errori marchiani. ( Dal 77' Kouan s.v. - )

Sadiq 5.5 - Evanescente, ci prova, ma non ha proprio spazio per pungere a rete. ( Dal 53' Melchiorri 7 - Rete pesantissima e di pregevole fattura proprio nel finale).

Han 6 - Va a sprazzi, non sempre è incisivo in attacco. Meglio, però, nella prima parte rispetto alla ripresa.