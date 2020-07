Le pagelle del Perugia - Nicolussi imprendibile, Falzerano rosso evitabile

vedi letture

Risultato finale: Perugia-Pordenone 1-2.

Fulignati 6 - Non può nulla sulla zuccata di Mazzocco e sulla magia di Ciurria. Il Pordenone non è particolarmente pungente in attacco ma risponde sempre presente.

Rosi 6 - Prestazione generosa, specialmente nel primo tempo, in termini di contributo per fare partire le azioni direttamente dalle retrovie. Spende molto e Cosmi nel finale decide di giocare la carta Benzar. Dal 43' s.t.: Benzar n.g. - In una manciata di minuti riesce a far vedere qualche buona giocata ma non è abbastanza per far riguadagnare al Perugia la parità.

Sgarbi 6 - Ciurria è in serata positiva e spesso lo costringe a fermarlo fallosamente. In occasione del raddoppio neroverde riesce a prendergli il tempo anticipandolo con una girata degna di altra categoria. L'impegno tuttavia non manca.

Rajković 5,5 - Così come Rosi, cerca di fare ripartire l'azione direttamente con una giocata dalle retrovie ma non sempre con la giusta precisione.

Mazzocchi 7 - Gran contributo in termini difensivi e caparbietà nel cercare gli affondi per far male alla retroguardia del Pordenone. Lotta e corre fino al 90' e oltre.

Falzerano 6 - Il suo sinistro imprendibile vale il pareggio immediato del Perugia, ma con una evitabilissima reazione verbale nei confronti dell'arbitro macchia una prestazione di valore.

Carraro 6,5 - Grande generosità nel centrocampo del Perugia, smista e recupera palloni, e sfiora il gol cogliendo un clamoroso palo.

Nicolussi Caviglia 7 - Il più attivo ed il più pericoloso tra le fila del Perugia, nel primo tempo è quasi imprendibile per gli avversari. Nella ripresa abbassa un po' i giri ma riesce ancora ad impensierire Di Gregorio e compagni. Anche nel suo caso i legni si oppongono ad un gran tiro che poteva valere il raddoppio.

Dragomir 5,5 - Anticipato da Mazzocco sull'1-0, non è al massimo in termini di lucidità ma cerca comunque di dare il suo contributo.

Melchiorri 6,5 - Nel primo tempo giganteggia in area avversaria prendendo quasi sempre il tempo agli avversari, poi il minutaggio si fa sentire, ma non rinuncia comunque a lottare nel cuore dell'area avversaria.

Buonaiuto 6 - Si impegna a testa bassa per dare sbocco alle iniziative di Nicolussi Caviglia, con cui dialoga spesso e volentieri. Non troppo pungente negli ultimi metri. Dal 20' s.t.: Iemmello 5,5 - L'occasione più nitida che capita sui suoi piedi viene smorzata da un grande intervento difensivo di Barison. Ancora polveri bagnate per il bomber perugino.