Le pagelle del Perugia - Vicario il migliore, Rosi e Falzerano ci provano

Le pagelle del Perugia, che nella giornata di oggi ha perso 1-0 contro il Benevento nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Una partita in cui gli umbri non hanno sfruttato i 31’ in superiorità numerica e non sono riusciti a creare pericolosi grattacapi alla porta difesa dall’estremo difensore dei campani Montipò. Seconda sconfitta stagionale dopo quella subita contro l’Empoli.

Vicario 7,5 Il migliore dei suoi. Compie due parate notevoli nel corso del match che sbarrano la porta prima su Insigne (da lì poi arriva il gol di Armenteros) e poi su Coda. Sulla rete dell’1-0 fa il possibile, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea. Nel secondo tempo dice no al contropiede di Insigne.

Rosi 6 Quanta fatica sulle fasce per il Perugia, anche se dalle sue parti non hanno vita facile le avanzate del Benevento. Sono suoi gli unici tentativi degni di nota della sua squadra nel secondo tempo per trovare il pareggio.

Falasco 5,5 Qualche buon intervento in chiusura anche se non mancano gli errori in mezzo alla difesa. Non sempre presente.

Gyomber 5 In grande difficoltà e i giocatori del Benevento se ne accorgono e lo attaccano spesso. In più occasioni si perde gli attaccanti locali, non aiuta la retroguardia della sua squadra. Serata no.

Di Chiara 5,5 Il Vigorito non risparmia i fischi per l’ex di turno e lui non è nella sua miglior giornata. Ci prova ma non riesce a incidere nell’economia della partita.

Kouan 5 Si vede poco nel match, fatica ad emergere e i compagni non lo aiutano (dal 16’ s.t. Dragomir 5,5 Dopo le frecciate di Oddo nel post gara con il Pisa, mostra un po’ di quella rabbia che forse gli chiedeva il suo tecnico. Ma non basta ai suoi).

Carraro 5,5 E’ da un suo retropassaggio che nasce il primo grande brivido della partita. Alterna buone cose a errori.

Falzerano 6 Non sempre aiuta Rosi in fase di copertura, anche se prova a costruire azioni d’attacco che sono tra i pochi flash del Perugia nel primo tempo. La sfortuna si accanisce su di lui e la sua falcata sulla fascia, al 7’ del secondo tempo, genera sia l’espulsione di Tello sia la sua uscita dal campo per problemi al gomito sinistro (dal 9’ s.t. Fernandes 5,5 Qualche giocata di qualità anche se a volta compie qualche ingenuità).

Buonaiuto 5,5 Poco impegnato nel corso del primo tempo, non riesce ad incidere contro la difesa sannita. Nel secondo tempo si vede di più, ma sbatte sul muro della difesa beneventana.

Falcinelli 5 Si vede poco nel primo tempo e fatica ad emergere (dal 32’ s.t. Melchiorri 5,5 Prova a dare la sua scossa ma non riesce a svoltare il match).

Iemmello 5 Dopo pochi secondi è un suo colpo di testa a far scrivere sui taccuini la prima occasione del match. E’ il suo unico squillo in un match dove non riesce ad incidere e forse soffre i fischi che gli riserva il pubblico di Benevento.