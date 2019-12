Le pagelle del Pescara - Bene Busellato e Machin, in ombra Galano

Risultato finale: Pescara-Trapani 1-1

Kastrati 6 - La punizione di Taugourdeau è praticamente perfetta è non può far nulla per evitare il vantaggio del Trapani, per il resto non viene quasi mai chiamato in causa.

Ciofani 6,5 - Prima rete in campionato per l'ex terzino del Frosinone, un gol che vale un punto dopo la punizione di Taugourdeau che aveva procurato lo stesso calciatore abruzzese. Bravo a rifarsi a stretto giro di orologio.

Scognamiglio 6 - Il gigante del Pescara riesce grazie alla sua fisicità a contenere Biabiany, nel duello ravvicinato con l'ex Parma ne esce praticamente sempre vincitore senza grossi patemi d'animo.

Drudi 6,5 - Nella giornata di oggi si conferma il leader del pacchetto arretrato del Pescara, non sbaglia praticamente nulla durante tutto il corso della sfida. Si fregia dell'assist per la rete di Ciofani.

Del Grosso 6 - Ritrova una maglia da titolare dopo le numerose voci di un possibile addio nel mercato di gennaio, prestazione sufficiente la sua. Accompagna l'azione offensiva, rischia poco in fase difensiva.

Busellato 6,5 - Una delle chiavi della partita degli abruzzesi, grandi i movimenti senza palla del centrocampista ex Cittadella che crea più di un pericolo alla difesa ospite. Suo il traversone dal quale nasce la rete di Ciofani. (Dal 81' Kastanos sv).

Palmiero 6 - Il faro del centrocampo del Pescara, sempre al centro del gioco della formazione di Luciano Zauri. L'ex Cosenza però viene a volte limitato dalla marcatura dei mediani del Trapani.

Memushaj 6 - Un primo tempo tecnicamente superiore anche per ritmo rispetto alla seconda frazione, il capitano del Pescara fa correre i primi brividi di giornata a Carnesecchi con un grande mancino dalla distanza. (Dal 89' Bocic sv).

Galano 5,5 - Un pò in ombra questo pomeriggio il capocannoniere del Pescara, nel primo tempo viene anticipato al momento del tap-in da Strandberg ed è l'unica grande emozione della sua partita.

Machin 6,5 - Sonnecchia nella prima frazione, ma quando si accende nel secondo tempo sono pericoli per la retroguardia del Trapani. Va vicino al gol da tre punti ma gli viene negato da un grandissimo intervento di Carnesecchi.

Borrelli 5 - Viene preferito a Riccardo Maniero ma non punge, spesso cercato dai compagni ma sempre anticipato bene da Strandberg che gli concede pochissimo spazio per colpire in zona offensiva. (Dal 58' Maniero 6 - Non riceve grandi palloni giocabili per rendersi pericoloso dalle parti di Carnesecchi).