Le pagelle del Pescara - doppia cifra Galano, bene le punte

© foto di Andrea Rosito

Ritorno al successo per il Pescara che vince 2-0 a Livorno ed esce dalla crisi. Vediamo le pagelle degli abruzzesi allenati da Zauri.

Kastrati 6,5: nemmeno venti secondi per il primo decisivo intervento del match. Sarà un fuoco di paglia per il Livorno, ma di certo partire dall’1-0 avrebbe dato un’altra direzione al match. Nel finale chiude bene su Del Prato e su Viviani.

Ciofani 6: inizio non brillante, poi prova in crescendo con tanta qualità per chiudere sulle scorribande amaranto.

Drudi 6: anche per lui l’inizio è da brividi, poi registra l’intesa con Scognamiglio e non lascia passare Mazzeo e soci.

Scognamiglio 6,5: roccioso, puntuale, arcigno. Buona prova anche se rischia in occasione di un contatto con Marras che Amabile giudica come voluto dall’attaccante amaranto.

Del Grosso 6,5: tra i migliori in campo, si produce in numerose sovrapposizioni ed arriva di frequente al cross. Rompe gli argini.

Busellato 6,5: quantità e corsa, quando il Livorno la mette sul piano dell’aggressività lui risponde presente. Si guadagna un penalty che demoralizza i padroni di casa. Dal 18’ st Kastanos 6,5: ha il piede caldo ed in meno di mezz’ora riesce a colpire un palo ed a sfiorare il tris con due conclusioni fotocopia. Zauri ha un’arma in più nel motore.

Palmiero 6: prova ordinata in mediana, preferisce non strafare.

Memushaj 6: gara perfettamente nei suoi standard, se la prende per l’ennesimo cambio e Zauri lo invita a rispettare i compagni. Dal 37’ st Crecco: SV.

Galano 7: un supergol per sbloccare il match, tanto lavoro che tiene impegnata la retroguardia toscana. Con il decimo gol in questo torneo si conferma valore aggiunto in questa Serie B, ennesima prova di qualità del suo torneo.

Machin 6,5: prezioso in contropiede vista la sua capacità di saltare l’uomo, tiene alta la squadra ed è in grado di aprire la strada a Del Grosso sull’out mancino. Dal 30’ st Melegoni: SV.

Maniero 6,5: un gol ed un assist, a conferma della buona intesa con Galano. Di sfide così ne ha viste tante, non si tira mai indietro. Finisce il match con i crampi.