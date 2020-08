Le pagelle del Pescara - Fiorillo decisivo, Kastanos sontuoso. Delude Maniero

Fiorillo 7,5 - Forse poteva fare qualcosa in più in occasioni delle reti del Perugia, ma quello che conta sono i due interventi decisivi nella lotteria dei rigori che contribuiscono in maniera determinante alla salvezza.

Zappa 6,5 - Solito stantuffo sulla destra, con Galano forma una catena micidiale. Corre fino all'ultimo secondo, meritando grossi plausi dal suo allenatore.

Campagnaro 6,5 - Grande esperienza al servizio dei compagni. A 40 anni suonati fa sempre la cosa giusta, il pallone tra i suoi piedi è al sicuro. (Dal 113' Scognamiglio 6 - In sette minuti o poco più sbroglia almeno tre situazioni potenzialmente pericolose, spazzando via qualsiasi pallone giunga dalle sue parti).

Bettella 6,5 - Partita sulla flasa riga del compagno di reparto. Non sbaglia un intervento e si fa notare anche per una discreta capacità di impostare l'azione. Qualche piccola sbavatura nei supplementari, a cui egli stesso rimedia.

Masciangelo 6,5 - Primo tempo decisamente da sottolineare per il laterale sinistro che spesso supporta Pucciarelli creando buone combinazioni. Meno propositivo nella ripresa, complice la stanchezza ma ottimo l'apporto in fase difensiva. Suo il rigore decisivo che decreta la salvezza.

Memushaj 6,5 - Gioca a due tocchi, è dotato di un'intelligenza tattica superiore. Determinante in mezzo al campo, pericoloso con i suoi calci di punizione e fondamentale nella gestione della palla.

Palmiero 5,5 - Prova a dirigere la manovra ma non sempre è reattivo, perdendo il tempo della giocata. La giovane età in un match così tirato e con questa posta in palio è un'attenuante. (Dal 63' Busellato 6,5 - Mette ordine davanti alla difesa e sbroglia un paio di situazioni pericolose con astuzia e intelligenza. Realizza con freddezza dagli 11 metri).

Kastanos 7 - Il migliore dei suoi nell'arco dei 120'. Salta sempre l'uomo, gode di una visione di gioco di altra categoria e dimostra di essere fisicamente una spanna sopra tutti. (Dal 113' Melegoni 6 - Poco tempo per incidere, si dimostra freddissimo realizzando il rigore finale).

Galano 6,5 - Partita dai due volti del capocannoniere biancoazzurro: prima frazione semplicemente devastante, nella ripresa si vede meno ma le sue capacità di gestione dei momenti della partita è vitale. Vicario gli para un rigore tirato in maniera quasi perfetta.

Maniero 5 - Letteralmente divorato da Gyomber su ogni pallone. Non riesce mai ad incidere e difendere il pallone. (Dall' 89' Clemenza 5,5 - Partecipa al forcing finale degli abruzzesi non riuscendo a trovare la giusta posizione per incidere).

Pucciarelli 6,5 - Puntuale negli inserimenti, come in occasione del gol del ventaggio. Punta per tutta la partita Mazzocchi risultando una vera spina nel fianco della difesa biancorossa. (Dall' 89' Bocic 5,5 - Prova subito a mettersi in mostra facendo a spallate con i giganti della difesa avversaria, avrebbe anche un'occasione clamorosa che però cestina. Per sua fortuna l'arbitro aveva interrotto il gioco per off-side).