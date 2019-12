Le pagelle del Pescara - Machin in evidenza, Kastrati incerto

Risultato finale: Pescara-Venezia 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kastrati 5 - Alterne cose buone ad altre meno. La disattenzione sul primo gol del Venezia però lascia il segno.

Zappa 6 - Spinge appena può sulla fascia, salva in una circostanza, ma nel finale va in confusione come il resto del reparto.

Bettella 6 - Bene per più di un'ora di gioco, nel finale, però, si fa sorprendere da Aramu.

Scognamiglio 5.5 - Nel secondo tempo rischia più di una volta contro gli attaccanti avversari. Qualche cedimento, ma lotta fino alla fine.

Masciangelo 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto. Anche lui in difficoltà nel finale.

Memushaj 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta. Cala alla distanza.

Kastanos 6 - Cose buone ed altre meno. Fatica nella ripresa a far rifiatare la squadra con il palleggio.

Busellato 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dal 72' Crecco 6 - Ordinato e nulla di più)

Machin 7 - Miglior stagione da professinista: settima rete già a dicembre. C'è chi già chi gongola pensando a quanto potrà fare. (dal 79' Ciofani s.v. - )

Galano 6.5 - Segna ancora, si integra bene con i compagn e in particolare con Machin.

Borelli 6 - Gara di sacrificio, si integra bene con i compagni, ma non tira in porta. (dal 65' Brunori 6 - Lui tira in porta, ma non è fortunato).