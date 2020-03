Le pagelle del Pisa - Lisi, che gol. Benedetti impeccabile

Risultato finale: Pisa-Livorno 1-0

Gori 6,5 - Nel primo tempo si rende protagonista di una parata pazzesca su Marras, anche se poi l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. In sostanza interviene pochissimo, ma con un paio di uscite evita il peggio per i suoi.

Pisano 6 - Buona spinta sulla fascia, dove trova anche un paio di cross pericolosi.

Benedetti 6,5 - Partita pressoché perfetta. Segue tutti gli inserimenti di Marras e fa a sportellate con Ferrari uscendone spesso vincitore.

Caracciolo 6 - Partita solida, con pochissime sbavature.

Lisi 7 - Già prima del gol sembrava tra i più in forma. La rete poi è una perla: destro al sette che decide una partita importantissima per il Pisa.

Gucher 6,5 - Ad inizio partita spaventa Plizzari con due conclusioni pericolose. Poi offre tanta sostanza alla squadra di D'Angelo.

De Vitis 6 - Solita partita ordinata per il centrocampista nerazzurro.

Birindelli 6 - Ritorna in campo dopo un periodo di stop e offre una prestazione sufficiente (dall'85' Ingrosso - s.v.).

Soddimo 6 - Difficile fare la sua pagella. Si fa male prima che possa davvero provare ad incidere (dal 25' Pinato 6 - Entra un po' freddo e si vede. Poi con il proseguire del match trova un po' di ritmo).

Marconi 6 - Una sua buona sponda non viene sfruttata da Vido che liscia il pallone da due passi. Partita di sacrificio dell'attaccante nerazzurro.

Masucci 6 - Discorso molto simile a quello fatto per Soddimo. Nella mezz'ora che resta in campo tocca pochissimi palloni (dal 34' Vido 5 - Entra a freddo per l'infortunio di Masucci e si vede per tutto il resto del primo tempo. L'errore più grave però è nel secondo, quando liscia malamente il pallone a pochi metri dalla porta. Errore simile anche dopo in una situazione un po' più complicata: non la sua giornata).