Le pagelle del Pordenone - Centrali perfetti. Gavazzi mette lo zampino

© foto di Federico Gaetano

Risultato finale: Pordenone-Crotone 1-0

Di Gregorio 7 - Due soli interventi ravvicinati che valgono, però, sostanzialmente tre punti. Miracoloso su Simy prima e su Vido poi al 10', per il resto della partita non viene mai particolarmente impensierito.

Vogliacco 6 - Partita ordinata e composta per il giovane laterale scuola Sassuolo, che in attacco spinge il giusto ma in difesa sbaglia poco o nulla.

Barison 7 - Con Camporese formano una coppia difensiva difficile da sovrastare per chiunque. Citofonare Simy per informazioni.

Camporese 7 - Di testa sono tutte o sue o di Barison, e anche quando la palla è a terra non si fa mai trovare impreparato. Partita pressoché perfetta, il

Pordenone ha vinto grazie alla difesa.

De Agostini 6 - L'esperienza al servizio della squadra serve e non poco al Pordenone, che viene attaccato spesso e volentieri dal Crotone ma non lascia mai spazi in difesa. Merito anche delle fasce.

Gavazzi 6,5 - Corre molto ed è sempre presente nel centrocampo ramarro. Mezzo voto in più per il cross che porta all'autogol di Mustacchio.

Burrai 6 - Un po' peggio rispetto ad altre uscite, il tuttofare del Pordenone comunque merita sempre di essere in campo per i calci da fermo battuti in

maniera pericolosa.

Pobega 6 - Il centrocampista di proprietà del Milan è un treno quando parte palla al piede, anche se il Crotone non glielo lascia fare spesso. Si rende

pericoloso con un paio di conclusioni calciate fuori

Chiaretti 5,5 - Forse il peggiore dei suoi, ma solo perché da lui ci si potrebbe aspettare qualcosa in più. Ha il merito di fare un buon movimento

sull'autogol che vale 3 punti. (dal 71' Zammarini 6 - Il suo impatto sulla partita è minimo, ma entra per mantenere il vantaggio e il compito viene portato

a termine).

Strizzolo 5,5 - Si muove piuttosto bene, ma quando arriva in area non riesce mai a concludere con decisione. (dal 77' Candellone - s.v.)

Ciurria 6 - Si fa vedere qualche volta in più rispetto ai compagni di reparto soprattutto nel primo tempo. La sua velocità mette un po' in difficoltà i

difensori avversari. (dall'83' Mazzocco - s.v.)