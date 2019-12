Le pagelle del Pordenone - motorino Gavazzi, Strizzolo goleador

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Di Gregorio 6,5 - Miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Baez, nulla può sul gol di Lazaar.

Vogliacco 6,5 - Abile ed ordinato, copre benissimo su Baez, Carretta e a tratti Machach.

Barison 6 - Partita ordinata, contiene bene Riviere tranne in qualche occasione.

Camporese 6,5 - L'ex Fiorentina dimostra solidità ed esperienza, facendosi rispettare nei contrasti in mezzo all'area.

De Agostini 6,5 - Ottima gara del capitano, bravo a contenere al pari di Vogliacco gli esterni rossoblu.

Zammarini 6,5 - Abile nel farsi vedere soprattutto in avanti, è comunque tra i primi a ripiegare.

Dall'82' Mazzocco sv -

Burrai 6,5 - Gara fantastica, sia in impostazione che in interdizione. Prova anche la conclusione in maniera pericolosa.

Pobega 6,5 - Quando parte in dribbling è davvero incontenibile, ed ha anche un paio di occasioni davanti a Perina. Buono anche in appoggio.

Dal 71' Pasa sv -

Gavazzi 6,5 - Davvero ottimo nel ruolo di rifinitore, si sacrifica anche in ripiegamento finendo la partita dopo aver corso tantissimo.

Strizzolo 7 - Classico centravanti vecchio stampo. Due occasioni davanti alla porta, due gol da attaccante consumato pur essendo solo un 27enne.

Dal 60' Monachello 6 - Entrato per favorire i contropiedi sugli spazi rossoblu, fa bene il suo lavoro e si impegna sulle giocate di rimessa.

Candellone 6,5 - Generosissimo, offre a Strizzolo un assist fantastico per la doppietta e va anche vicino al gol.