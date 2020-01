Le pagelle del Pordenone - Pobega ci prova, Strizzolo evanescente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di Gregorio 5,5 - Alle volte incerto su qualche uscita alta, ma nulla di trascendentale. Nulla può sui gol, né sui legni ospiti.



Almici 6,5 - Corre tantissimo e imposta anche bene. Fa il suo l'ex Empoli, disimpegnandosi bene.



Camporese 6 - Bravo a fare il suo, tra i centrali è quello che si disimpegna meglio.



Barison 5 - Commette un po' troppi errori, e conquista anche un giallo che sa tanto di arancione.



De Agostini 5 - Stesso discorso fatto per Barison: gara non sufficiente per il capitano neroverde.



Zammarini 5 - Viene sostituito quasi subito da Tesser alla ripresa, segno di una gara non eccezionale.

Dal 57' Misuraca 6 - Prova ad accendere la luce, ma non ci riesce. L'impegno, però, c'è.

Burrai 5,5 - Imposta a fasi alterne, patendo come tutti i compagni di reparto la fisicità prorompente degli ospiti.



Pobega 6 - Ci prova, ma ciò non basta a rimettere in piedi la gara per i suoi. Prestazione comunque di sacrificio.

Gavazzi 6 - Prestazione in chiaroscuro, ma nel primo tempo è bravo a costruire capovolgimenti di fronte mal sfruttati dai compagni.

Dal 55' Chiaretti 5,5 - Vorrebbe dare imprevedibilità, ma non ci riesce e spesso viene imbrigliato dalla difesa ospite.



Strizzolo 5 - Non si vede mai, e viene sostituito in fretta agli inizi della ripresa.

Dal 56' Candellone 5,5 - Si batte generosamente, ma sottoporta lo si vede pochissime volte.



Bocalon 5,5 - Prova a concludere più volte, ma le polveri sono bagnate. Prima da titolare non eccezionale in neroverde.