Le pagelle del Trapani, Carnesecchi sotto assedio, mediana spenta

Può una squadra che vince sul dato del possesso palla perdere 5-0? Sì, è quanto successo al Benevento di Baldini che si presenta al “Vigorito” con le tre punte, sfodera una discreta prova al cospetto della capolista, ma poi molla nel finale ed il Benevento dilaga.

Carnesecchi 5,5: dopo aver incassato le due reti nel primo tempo, è il muro su cui sin infrangono almeno 5 tentativi sanniti ad inizio ripresa. Bravo anche su Coda in occasione del 3-0, prende due gol da Viola che gli rimarranno impressi nella mente per parecchio tempo, ma che devono costituire una lezione per il futuro.

Del Prete 5, non tiene il ritmo della formazione sannita. Esce per infortunio. Dal 23’ st Candela 5: gettato nella mischia, si ritrova al cospetto della favorita alla promozione in A in serata di grazia. Qualcosa in più che una semplice esperienza tra i cadetti.

Scognamillo 5: la difesa non regge l’urto del Benevento. Distrazioni fatali su cui occorre lavorare, perché Carnesecchi riceve conclusioni a rete a ripetizione.

Fornasier 5: viene anticipato da Maggio e commette l’evitabilissimo fallo da rigore che porta al 2-0. Poca protezione per vie centrali al proprio portiere.

Grillo 5: ingenuo in occasione del gol di Coda, quando si dimentica di un bomber che dovrebbe essere l’osservato numero uno. Errore grave in occasione anche del 3-0 quando tiene in gioco tutti. Ci mette l’anima in proposizione, rivedibile nel contenimento.

Corapi 5: non esattamente la partita dell’ex che si aspettava. Dal 23’ st Tulli 5: non incide sul match.

Taugourdeau 5: il Benevento vince la partita a centrocampo, il francese non si vede quasi mai.

Moscati 5,5: atteggiamento giusto, ma come tutto il Trapani non riesce a far male negli ultimi 30 metri.

Ferretti 5,5 qualche spunto interessante con il Trapani che attacca sempre dal suo lato. Giallo evitabile. Dal 1’ st Colpani 5,5: un tentativo a rete e poco più.

Evacuo 4,5: serata difficile per l’ex di turno. Pochi palloni e marcatura stretta, non entra mai nel vivo dell’incontro.

Pettinari 4,5: dopo un primo tempo da spettatore, si costruisce una grande occasione con un tacco in area ma sciupa la palla che poteva riaprire il match. Peccato mortale.