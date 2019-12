Le pagelle del Trapani - Evacuo e Carnesecchi decisivi

Risultato finale: Trapani-Chievo 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carnesecchi 7 - Una sola volta è impegnato e risponde presente. Una parata che vale come un gol.

Del Prete 6 - Ordinato in difesa, fa valere la sua esprienza in marcatura.

Fornasier 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Scognamillo. Sfiora anche il gol.

Scognamillo 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

Grillo 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore. Buon debutto.

Corapi 6.5 - Non è in perfette condizioni, ma dà tutto fino alla fine. Bene quantità e qualità in mezzo al campo. (dal 77' Luperini s.v. - )

Taugourdeau 6.5 - Sempre più imprescindibile per Baldini. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo.

Moscati 6 - Sale di ritmo con il passare dei minuti, sfiora anche la marcatura nella ripresa.

Biabiany 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce dopo 37' per un problema al ginocchio. (dal 37' Ferretti 6 - Disciplinato ed ordinato sulla fascia.)

Evacuo 7.5 - Una rete fondamentale per lui e per il Trapani. Prestazione encomiabile. (dall'86' Colpani s.v. - )

Pettinari 6.5 - Vero che non segna, ma ci prova in tutti i modi senza riuscirci.