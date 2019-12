Le pagelle del Venezia - Aramu decisivo, Modolo lotta

Risultato finale: Pescara-Venezia 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lezzerini 6 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, tiene botta nel finale.

Fiordaliso 6 - Qualche scricchiolio difensivo, ma non molla in fase offensiva: suo l'assist per il gol di Aramu.

Modolo 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, prova più che sufficiente in mezzo.

Casale 6 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, ma rimane lucido anche nei momenti peggiori.

Ceccaroni 6 - Da rivedere in difesa, spinge appena può in attacco.

Suciu 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni. (dall'88' Montalto s.v. - )

Fiordilino 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Maleh 6 - Prestazione in chiaroscuro. Qualche lampo, ma può far di più. Egoista in un'occasione ad inizio ripresa. Via dopo un'ora. (dal 57' Zigoni 6 - Alla carica alla ricerca del gol.)

Aramu 7.5 - Un gol e mezzo: sul primo c'è la complicità di Kastati, l'altro è tutto suo. Dai suoi piedi nascono tanti pericoli.

Capello 6.5 - Vispo e pericoloso per tutta la gara. Centra il palo, conclude appena può, sfortunato.

Di Mariano 6 - Inizio promettente, poi cala alla distanza dopo una prova, comunque, sufficiente. (dal 75' Bocalon s.v. - )