Le pagelle del Venezia - Attacco sterile, Garofalo in confusione

Risultato finale: Spezia-Venezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vicario 7 - Tempestato di conclusioni, indossa l'elmetto e tiene a galla i suoi. Interventi spesso non complicatissimi, anche se nel primo tempo si supera sulla doppia stecca di Bidaoui e Okereke.

Bruscagin 5 - Un tempo di ripiegamenti affannosi e pochi lampi. Patisce le iniziative di Bidaoui, che lo porta a spasso a suo piacimento. Resta in panchina dopo l'intervallo per un fastidio al polpaccio. (Dal 46' Zampano 5,5 - La musica non cambia e lui riprende fiato solo dopo l'uscita di Bidaoui).

Modolo 6 - Non un caso che lo Spezia sfondi quasi esclusivamente sugli esterni: la coppia centrale regge la baracca e resiste in diverse circostanze all'urto degli attacchi spezzini. Serve l'assist per il timbro di Domizzi con una sponda aerea.

Domizzi 7 - Rischia qualcosa allo scadere con lo sgambetto nella lunetta dell'area di rigore su Okereke. Si lascia guidare dall'esperienza e non perde la tramontana. Illude il Venezia con il destro secco che vale il momentaneo zero a uno.

Garofalo 4,5 - Quanti affanni nel duello con Gyasi. Il ghanese è più brillante fisicamente e ne approfitta per prenderlo d'infilata a più riprese: prima lo anticipa di testa e in torsione spedisce a lato di un soffio, poi lo fa ammonire con un bel gioco di gambe. Al sessantaquattresimo l'esordiente Da Cruz lo fa secco e centra il pari. (Dal 69' Cernuto 6 - Si mette a disposizione dei compagni nel sofferto finale).

Zennaro 5 - Rigettato nella mischia dopo l'esordio da titolare con il Carpi, viene inghiottito dalla verve dei liguri e non s'insinua nei meccanismi della sfida. Sotto ritmo e lontano dai riflettori per tutti i novanta minuti.

Bentivoglio 5,5 - Alza un lob da cui ha origine il vantaggio di Domizzi. La sua serata potrebbe essere racchiusa in questa unica giocata. Poi più nulla: non smista e non filtra le iniziative dello Spezia.

Suciu 5 - S'adegua all'inerzia della gara e arretra il raggio d'azione per fare densità nella metà campo lagunare. Risulta giocoforza corpo estraneo in una serata di magra per il Venezia: nessuno spunto degno di nota e pochi palloni toccati.

Rossi 5 - Insidie della contesa che si fanno da subito evidenti. Il centrocampo è compresso dai ritmi avvolgenti dello Spezia e non rifornisce il tridente, che è spesso costretto a rinculare. S'illude con il tap-in annullato per offside. Staffetta con l'altro neo-arrivato, Lombardi, a inizio ripresa. (Dal 51' Lombardi 5 - Prima da dimenticare anche per lui: nessun apporto dopo l'ingresso).

Vrioni 5,5 - Isolato e (quasi) mai innescato dai compagni di ventura. Un sussulto dal limite che propizia il sigillo da due passi di Rossi, non convalidato per il fuorigioco dell'ex Lazio. Rimedia un giallo per un intervento in ritardo su Capradossi.

Di Mariano 5 - Sbatte sistematicamente sul muro imbastito da Terzi e Capradossi. Vignali lo sorveglia e non concede il fianco. Rimane in campo fino al triplice fischio, senza riuscire a pungere dalle parti di Lamanna.