Le pagelle del Venezia - Decide Di Mariano, Schiavone soffre

Risultato finale: Venezia-Foggia 1-0.

Vicario 6.5 - Sempre attento quando viene chiamato in causa, compie un mezzo miracolo su Gerbo dopo pochi minuti di gioco. Nel secondo tempo ha un bel po' da fare, ma non si fa mai sorprendere.

Coppolaro 6 - Molto ruvido in fase di non possesso, ma non sbaglia praticamente nulla. Bene sui palloni alti, dove concede poco agli avversari.

Modolo 6.5 - Ha un cliente difficile come Iemmello, ma lo tiene e non lo fa mai girare verso la porta. Diventa un fattore sui palloni alti, in chiusura riesce sempre ad anticipare gli avversari.

Domizzi 6 - Esperienza e solidità, nonostante i ritmi alti. Un giocatore del suo carisma sarà importantissimo per raggiungere la salvezza. (Dall'85' Mazan s.v.).

Lombardi 6.5 - Si procura un rigore che diventa decisivo ai fini del risultato. Corre senza strafare, compie sempre la scelta giusta in entrambe le fasi.

Zennaro 6 - Sporca molti palloni e il Foggia fa fatica a passare proprio dalle sue parti. Nel finale cala dal punto di vista fisico, ma gioca una partita di sacrificio.

Schiavone 5.5 - Soffre in fase di non possesso, la pressione costante di Deli gli crea qualche problema di troppo. Anche in costruzione non riesce a trovare le giuste misure. (Dal 77' Besea 6 - Dà la giusta densità in mezzo al campo. Bene soprattutto in copertura).

Pinato 6 - Nel momento più complicato è lui a suonare la carica con un destro alto sopra la traversa. Si inserisce molto, anche se spesso i suoi movimenti non vengono premiati dai compagni.

Bruscagin 5 - In difficoltà su Zambelli, soffre durante tutta la sfida. Soprattutto nel primo tempo non riesce mai ad essere incisivo in attacco. Pecca anche in difesa.

Di Mariano 7.5 - Per i primi trenta minuti di gioco non si vede, poi dal rigore in poi si trasforma e inizia un'altra partita. Qualità e classe, mostra tutto il suo repertorio.

Bocalon 5.5 - Non riesce ad essere incisivo in zona gol e non addomestica diversi palloni, soprattutto nel finale. Nulla da dire sotto il punto di vista dell'impegno, ma deve fare qualcosa di più. (Dall' 92' Vrioni s.v.).