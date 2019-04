Le pagelle del Venezia - Delude Bocalon, Besea migliore in campo

Risultato finale: Ascoli-Venezia 1-0.

Vicario 6 - Oltre al calcio di rigore non subisce moltissimi tiri in porta ed è sempre attento su ogni situazione. Bene anche in uscita, i bianconeri non sfruttano mai i palloni alti. Nel finale si inventa una super parata sul tiro di Rosseti.

Coppolaro 5.5 - Il tocco di mano compromette tutta la partita, poteva sicuramente evitare di allargare troppo il braccio. In fase difensiva non delude, ma l'episodio decide il match.

Modolo 6 - Nervoso nel finale di gara, ma in palio c'erano punti pesanti. Per il resto della sfida gestisce bene la linea, senza rischiare più di tanto.

Domizzi 6 - Uno dei migliori della linea difensiva, dalle sue parti non si passa mai. Esperienza e qualità, dovrà trascinare la squadra alla fine in questa corsa salvezza.

Lombardi 5.5 - Protagonista in alcune azioni del secondo tempo, in un paio di occasioni prova ad innescare la manovra. Ma non incide come al solito.

Zennaro 5 - Qualche errore di troppo soprattutto in fase offensiva. Manca la convinzione e si vede anche nei pochi inserimenti.

Besea 6.5 - Uno dei più propositivi, riesce sempre ad inserirsi con i tempi giusti. Crea e ci prova, è uno dei migliori in casa Venezia. (Dal 70' Suciu 5.5 - Tocca tantissimi palloni, ma non rischia mai la giocata. Serve maggiore convinzione soprattutto nel finale di gara).

Pinato 5 - Un paio di iniziative, ma nulla di più. Il pressing da parte dei padroni di casa gli crea diversi problemi. (Dal 51' Segre 6 - Buon impatto sulla sfida, nella ripresa è uno dei più attivi tra le linee).

Zampano 5.5 - Come il collega di reparto spinge poco ed è più attento alla fase difensiva. Mancano i cross dunque gli attaccanti non hanno palloni giocabili.

Rossi 5 - Non sfrutta l'occasione che gli dà Cosmi, si vede poco e i compagni non lo servono quasi mai. (Dal 60' Vrioni 5.5 - Appena entra in campo prende un giallo, poi non si vede praticamente mai).

Bocalon 5 - Delude come tutta la squadra. Nei primi 20 minuti non tocca un pallone, anche Cosmi cerca di dargli la scossa. Ma non è la sua giornata, in zona gol non c'è praticamente mai.