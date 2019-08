Le pagelle dell'Ascoli - Da Cruz determinante, Ninkovic sprecone

Risultato finale: Ascoli-Trapani 3-1

Lanni 6 - Primo tempo pressoché inoperoso, se si esclude l'intervento con i piedi (ottimo) sul radente di Colpani. Gestisce bene le uscite, su una di queste si scontra con Evacuo, che è costretto ad abbandonare il campo. Non può nulla sulla bella volée di Ferretti.

Pucino 6 - Lesina sulle sovrapposizioni, preoccupato dai potenziali inserimenti di Jakimovski che lo induce a restare inchiodato sulla linea dei due centrali. La scelta a posteriori è saggia: pur mancando un po' di rifornimento a destra, garantisce grande copertura.

Ferigra 6,5 - Lavoro pulito e coordinato con il resto della linea. Dialogo aperto con Valentini, mette in fila diverse chiusure preziose: una su tutte, l'anticipo secco su Evacuo, lanciato a rete dall'imbucata di Luperini.

Valentini 6,5 - Inibisce la morsa offensiva dei siciliani, grazie anche alla collaborazione proficua del partner. Buon senso dell'anticipo: salvifico al settantesimo, quando si immola sul cross di Taugourdeau per prendere il tempo a Nzola, in agguato nell'area piccola.

D'Elia 5,5 - Discreto apporto nelle due fasi macchiato da una piccola disattenzione, che costa però cara: prova ad attivare la trappola del fuorigioco insieme al resto del reparto e non si ravvede dell'inserimento alle sue spalle di Ferretti, che fa uno a uno.

Gerbo 6,5 - Subito calato nella nuova realtà: alla prima in cadetteria con l'Ascoli non delude ed esibisce una condizione già invidiabile, con una prova di intensità e battaglia. Prezioso per l'equilibrio con la grande mole di palloni recuperati. (Dall'85' Brlek s.v.).

Petrucci 6 - Regia ordinata. Senza trascendere, discerne le circostanze che consentono di forzare la giocata da quelle in cui è bene scongiurare rischi. Nella ripresa perde un po' di lucidità e rischia sul pallone perso sulla trequarti, per sua fortuna senza conseguenze.

Cavion 6 - Più in palla nella prima metà, quando attacca la profondità con maggiore continuità. Potenziale assist d'oro a Ninkovic, che spreca. Nel secondo tempo subentra la stanchezza, ma non molla.

Ninkovic 6 - Suo il primo graffio dell'Ascoli: si mette in proprio e, dopo una sterzata, scalda i guanti a Dini con il destro. Si adopera per legare il gioco, ma è madornale l'errore al trentottesimo: si ostacola con Ardemagni e vanifica il raddoppio solo davanti al portiere. (Dal 70' Chajia 6 - Buon ingresso: fa ammonire Scognamillo con una serpentina).

Ardemagni 6 - Dopo una prima fase di studio prende le misure al marcatore e sale in cattedra. Fa ammonire Fornasier e cerca l'intesa con Scamacca. Protagonista in negativo nell'occasione fallita da Ninkovic.

Scamacca 7 - È il suo momento: irrinunciabile per Zanetti dopo il poker di gol nel doppio impegno di coppa, gli bastano diciassette minuti per sbloccare il parziale con un cioccolatino. Destro a giro imprendibile per Dini e palla sotto al sette. Nicolato, intanto, prende appunti... (Dal 56' Da Cruz 7 - Fa tutto lui: propizia l'autorete di Luperini, cala il tris e si fa espellere. Non passa certo inosservato).