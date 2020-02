vedi letture

Le pagelle dell'Ascoli - Grave ingenuità di Troiano, non basta Morosini

Risultato finale: Spezia-Ascoli 3-1

Leali 6 - Costretto a raccogliere per ben tre volte il pallone di fondo al sacco, non ha grandi responsabilità visto che l'Ascoli si scioglie come neve al sole dopo l'espulsione di Troiano.

Andreoni 6 - Si nota fin dai primi minuti di gara che è abbastanza ispirato lungo la corsia di destra, tanti gli strappi e le sovrapposizioni. Vincente una di queste con l'assist vincente per il colpo di testa di Morosini. Mezzo voto in meno per la marcatura leggera su Gyasi.

Brosco 5- Prova a guidare con esperienza e concretezza l'intero pacchetto arretrato della formazione di Stellone, ci riesce per un tempo dopo frana con la rimonta dello Spezia. Lascia troppo spazio a Nzola.

Gravillon 6 - Sui palloni alti ha la meglio, Gyasi non è una vera punta. Qualche lettura interessante per l'ex centrale del Pescara che appare abbastanza affiatato con Brosco.

Sernicola 6 - Ottima prestazione per il laterale mancino, chiamato a marcare da vicino Federico Ricci e lascia poco spazio all'attaccante spezzino. Diverse le corse lungo tutto l'out di competenza.

Brlek 5 - Si sacrifica molto lungo l'out di destra nonostante non sia il suo vero ruolo, prova a frenare le sovrapposizioni di Marchizza. Si sacrifica ma non basta, si dimentica di Mastinu sul gol del momentaneo pareggio.

Eramo 5,5 - Per un tempo ordinaria amministrazione per l'ex Sampdoria, nella ripresa soffre l'espulsione di Troiano e va in grande difficoltà con lo Spezia tutto proiettato in avanti. (Dal 78' Ninkovic sv).

Troiano 4,5 - Un calciatore della sua esperienza non può permettersi tali ingenuità con la squadra in vantaggio ad inizio ripresa, si prende il secondo giallo per un intervento inutile nella metà campo avversaria.

Morosini 6,5 - Una delle poche note liete per la squadra di Stellone, cambia posizione e fa la differenza lungo la corsia mancina. Continua a segnare, stavolta lo fa di testa su assist di Andreoni. (Dal 68' Cavion 5,5 - Può fare veramente poco dopo il suo ingresso in campo).

Trotta 5 - Viene servito abbastanza poco dai compagni, non riesce mai a calciare verso la porta di Scuffet. Pochi i dialoghi con Scamacca, viene sacrificato dopo l'espulsione di Troiano. (Dal 58' Petrucci 5,5 - Non ha modi per arginare la forza d'urto di questo Spezia).

Scamacca 5,5 - Il bomber dell'Ascoli stavolta non riesce ad incidere, si sacrifica nel primo tempo quasi da rifinitore. Soffre l'inferiorità numerica, mancano i palloni per rendersi pericoloso.