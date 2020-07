Le pagelle dell'Ascoli- Leali distratto, Trotta trascinatore

vedi letture

Leali 5 - Spettatore non pagante per buona parte della gara, si fa trovare fuori posizione quando Djuric segna di testa praticamente dal limite dell’area. Nel finale si fa scappare un pallone dalle mani e per poco Di Tacchio non sigla l’incredibile 3-3.

Ferigra 5 - Per un’ora è praticamente perfetto, poi abbassa la tensione e la Salernitana crea scompiglio soprattutto dalle sue parti. Ingenuo in occasione del rigore.

Brosco 6 - Si lascia scappare Djuric in occasione della rete del 3-2, ma nulla cancella un’ora di gioco ad alti livelli. Determinante una chiusura in scivolata sul risultato di 2-0.

Ranieri 6 - Dall’altra parte c’è una squadra che lo segue, fa di tutto per ben figurare e nel complesso strappa la sufficienza.

Padoin 5 - La sfida tra “vecchietti” la vince Lopez, l’ex Juventus sembra in affanno sin dai primissimi minuti.

Cavion 6 - E’ un giocatore ritrovato. E’ consapevole di avere qualità sopra la media per la categoria, ma spesso peccava in cattiveria agonistica. Oggi si applica in entrambe le fasi. (Dal 45’st Pucino sv).

Petrucci 6 - Innesca l’azione che porta alla punizione del 2-0, si muove tantissimo e lascia il campo stremato.

Sernicola 6 - Ottimo lavoro in fase difensiva, anche quando si trova a battagliare con Cerci fa una bella figura. (Dal 30’st Troiano 5 - Becca subito un giallo che lo condiziona).

Ninkovic 6,5 - Trova un gol importantissimo anche grazie all’inattesa complicità di Micai e di tutta la difesa granata. (Dal 30’st Costa Pinto sv).

Morosini 5 - Sbaglia un gol praticamente fatto, si muove tanto ma è impreciso come raramente era accaduto in questo girone di ritorno. Non ha inciso. (Dal 15’st Eramo 5 - Dovrebbe metterci una pezza quando la Salernitana attacca, ma si fa trovare spesso fuori posizione).

Trotta 7 - Torna alla doppietta dopo tanti mesi e sfrutta al meglio gli orrori della difesa della Salernitana. Da arancione un’entrata da dietro su Kiyine, ma ha il merito di combattere per tutta la gara.