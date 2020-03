Le pagelle dell'Ascoli - Ninkovic decisivo, Sernicola spaesato

vedi letture

Queste le valutazioni date all'Ascoli, che non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Chievo.

Leali 6,5 – Contribuisce al pareggio dei marchigiani, con una parata su Segre nel primo tempo e una grande risposta su Vignato nella seconda frazione di gioco.

Andreoni 6 – Prova positiva sulla corsia di destra, sulla quale si fa rispettare accompagnando l’azione offensiva soprattutto nel secondo tempo.

Brosco 6,5 – Si fa notare con diverse chiusure difensive importanti, quando il Chievo assedia l’area ascolana. Prova anche la conclusione da fuori area.

Valentini 6 – Regge l’urto nel primo tempo, contro un Chievo decisamente intraprendente. Ha meno patemi nella seconda parte della sfida.

Sernicola 5,5 – Partita di grande difficoltà per il terzino rilanciato da Stellone in questa gara. Soffre la giornata di grazie di due clienti come Vignato e Dickmann.

Cavion 6 – Tra i migliori nel primo tempo, quando aiuta in fase difensiva per poi farsi vedere anche in avanti. Meno evidente il suo apporto dopo l’intervallo.

Petrucci 6,5 – Nel primo tempo dirige la mediana ascolana e, dopo diversi minuti di assedio clivense, sfora il gol con una botta da fuori area. Esce nella ripresa quando l’Ascoli deve alzare il baricentro. (Dal 58’ Morosini 6,5 – Con il suo ingresso in campo, la manovra dell’Ascoli acquista maggiore qualità nell’ultimo passaggio).

Piccinocchi 6 – Gara di sostanza da parte del centrocampista, che ha un confronto decisamente di fuoco con il dirimpettaio Segre. (Dal 69’ Trotta 6 - Il suo poteva essere un impatto devastante visto che, poco dopo il suo ingresso in campo, Semper gli nega la gioia del gol).

Brlek 5,5 – Fatica a fare la differenza tra le linee, ben limitato dal centrocampo clivense. La sua prova non migliora quando l’Ascoli cresce in pericolosità.

Ninkovic 7 – Inizialmente non riesce ad averla vinta contro i difensori gialloblù, ma poi diventa sempre più incisivo negli ultimi metri. Suo il guizzo che vale l’1-1.

Scamacca 6 – Lotta come un leone e retrocede sulla trequarti per conquistarsi qualche pallone nel momento in cui non viene servito. In generale. Non è una delle sue migliori esibizioni. (Dal 77’ Eramo s.v.).