Le pagelle dell'Entella - Sciocchezza Coppolaro, bene il centrocampo

Borra 6 - La Juve Stabia crea pochi grattacapi al portiere biancazzurro, che comunque è sempre attento sui palloni alti.



Coppolaro 5 - Protagonista in negativo della giornata insieme a Canotto, col quale si rende protagonista di un siparietto poco edificante. Lascia i compagni in dieci costringendo Boscaglia ai ripari.

Poli 6 - Buona prova del centrale biancazzurro, che tiene a bada Forte senza troppi affanni.

Chiosa 6 - Coadiuva bene il compagno di reparto, giocando spesso d'anticipo sugli avversari.

Sala 5 - Inizia bene, facendosi notare spesso con le sue sortite offensive. Nella ripresa, però, commette un'ingenuità su Bifulco che costa il rigore e il conseguente pareggio dei campani.

Settembrini 6 – Buona prova fin quando resta in campo. Disegna geometrie e nel primo tempo regala a Schenetti un pallone da spingere solo in rete, malamente sciupato. Dal 57’ De Col 5,5 - Entra subito dopo l'espulsione di Coppolaro per rinfoltire la difesa. Gara anonima del laterale, da cui ci si attendeva di più.

Paolucci 6 - Detta i tempi della manovra guidando il centrocampo con autorità. Ad inizio ripresa ci prova con un bel destro dal limite ma senza fortuna. Cala nel finale.

Mazzitelli 6,5 - Trova il gol con un tiro-cross fortunoso, aiutato dalla deviazione di Addae. Offre comunque una prova lodevole, lottando su ogni pallone e trovandosi sempre nel vivo della manovra.

Schenetti 5,5 - Nel primo tempo dilapida un'occasione colossale a pochi passi da Provedel. Per il resto verticalizza appena può, ma non sempre con la necessaria lucidità. Dal 76’ Toscano 5,5 - Entra col freno a mano tirato e spreca una potenziale occasione in contropiede.

G. De Luca 5,5 - Si accende raramente, sbagliando tanti appoggi e non creando mai veri grattacapi agli avversari. Dall’82’ Dezi sv

Morra 5,5 - Appannato il centravanti di Boscaglia, che corre e sgomita, ma gode di pochi palloni giocabili. Calcia sull'esterno della rete un buon pallone ad inizio ripresa. Dal 77’ Rodriguez sv