Le pagelle dell'Entella - Settembrini il migliore, Mazzitelli spaesato

Contini 6,5 - Bravo nelle uscite e miracoloso su Messias lanciato a rete. Può poco in occasione delle segnature degli avversari.

De Col 5 - Molina gli provoca un gran mal di testa. Poco attento e indeciso sui tempi d'intervento, è costretto ad uscire per infortunio. (Dal 25' Crialese 6,5 -Offre un'ottima copertura e un ottimo supporto a Pellizzer nel contrastrare le avanzate avversarie. Nel finale regala a Pellizzer il pallone dell'1-2).

Coppolaro 6,5 - Partita a tutto campo del classe '97 che da il meglio di se quando attacca la fascia spedendo in area una serie di palloni interessanti. (Dall' 81' Toscano s.v. ).

Pellizzer 6 - Attento in marcatura per tutta la partita fino a quando perde Simy in occasione dello 0-2. Si rifà segnando il gol della bandiera.

Sala 6 - Ottimo in fase di spinta, un pò in meno in quella di contenimento. Il Crotone a sinistra sfonda spesso.

Settembrini 7 - Non segue il taglio di Armenteros in occasione del gol ospite. Grande tecnica a supporto degli offensivi, risulta uno dei più pericolosi.

Dezi 5,5 - Prova a fare da tramite fra centrocampo e attacco ma non riesce nel guizzo decisivo. Tanti errori ne influenzano negativamente la prestazione.

Mazzitelli 4,5 - Gli tocca sostituire Paolucci nell'inedita posizione di libero. Non è il suo ruolo e finisce per eclissarsi in campo. Espulso nel finale salterà la trasferta di Trapani.

Schenetti 6,5 - Vivace e sempre propositivo, imbuca una serie di palloni interessanti per le sgroppate di De Luca.

Morra 5,5 - Un pò in ombra quest'oggi, non dialoga bene con i compagni e sbaglia un colpo di testa completamente libero in area di rigore. (Dal 65' Mancosu 5 - Non riesce a dare peso alla manovra offensiva e non aiuta gli inserimenti dei centrocampisti difendendo poco il pallone).

De Luca G. 6,5 - Parte male sbagliando tanti palloni ma alla fine risulta sempre uno dei migliori. Le sue accelerazioni mettono i brividi alla retroguardia del Crotone. Si spegne dopo il gol di Simy.