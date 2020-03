Le pagelle della Cremonese - Castagnetti, gol da cineteca. Ciofani fatica a graffiare

Risultato finale: Frosinone-Cremonese 0-2

Ravaglia 7 - Un solo intervento vero e proprio nella prima frazione, ma provvidenziale: spicca il volo sul destro a giro di Dionisi, ed evita il pareggio dei ciociari. Il rosso a Dionisi mette tutto in discesa, lui blinda lo specchio con uscite sempre puntuali.

Bianchetti 6 - Attenzione in contenimento cui non riesce ad abbinare forza propulsiva, ma alla luce del canovaccio della gara l'atteggiamento è più che accettabile. Si coordina bene con i compagni.

Ravanelli 6,5 - Rasenta la perfezione per l'intera durata del primo tempo. Domina sulle palle alte, non sbaglia un movimento, tiene a bada Dionisi e Novakovich, che si alternano nelle sue vicinanze. Ripresa più agevole, ma lo spartito non cambia.

Terranova 6,5 - Contribuisce anche lui ad annullare il tandem dei ciociari. Non sbaglia un colpo e si lascia condurre da Ravanelli, come lui in grande giornata. E Bisoli può sorridere.

Migliore 6 - Graziato da Fourneau sul tocco con il braccio in area troppo plateale per non essere ravvisato. Lui ringrazia, e blinda la corsia di sua competenza: quasi sempre puntuale nelle chiusure.

Deli 6 - Più sostanza che qualità, ma è presumibilmente quel che gli chiede Bisoli: equilibratore, sempre concentrato, efficace nella doppia fase. Torna alla base al minuto sessantacinque (Dal 65' Gaetano 6 - Cerca il tris con un radente controllato da Bardi).

Castagnetti 7,5 - Il gol del raddoppio è ai limiti dell'irreale: raccoglie il pallone perso in uscita da Maiello, prende la mira da oltre la metà campo e beffa Bardi con una traiettoria impeccabile, che si deposita direttamente in fondo al sacco.

Valzania 6,5 - La palla-laser che impacchetta il vantaggio di Parigini varrebbe il prezzo del biglietto, se lo Stirpe fosse aperto al pubblico: un assist no look che lascia attonita la difesa del Frosinone, compreso Salvi, che si perde in marcatura il numero trentatré grigiorosso.

Piccolo 6 - Pur pungendo ad intermittenza sulla destra, trova il modo di prendere parte alla rete del vantaggio: vede il rimorchio di Valzania e imbecca il compagno, che pensa al resto. (Dall'81' Mogos s.v.).

Ciofani 5,5 - La sfida contro un passato tanto significativo non può lasciarlo indifferente, e non a caso i tre del Frosinone sembrano assorbirlo senza troppe criticità. Lavora di sponda e prova a sbattersi, senza però sollecitare Bardi.

Parigini 7 - In una prima metà in cui è soprattutto il Frosinone a condurre il gioco trova comunque il modo di timbrare: astuto - e un pizzico fortunato - a scivolare alle spalle di Salvi, spingendo in porta con un colpo di testa l'assist visionario di Valzania. (Dal 74' Palombi 6 - In campo nel quarto d'ora finale per addormentare il gioco).