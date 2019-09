Le pagelle della Cremonese - Mogos si salva, male il centrocampo

Risultato finale: Pisa-Cremonese 4-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Se la Cremonese rimane in partita è anche grazie a lui. Non può fare nulla sui quattro gol subiti, ma in più di un’occasione interviene salvando il risultato. Sempre attento, questa sera è uno dei pochi non responsabili della sconfitta.

Caracciolo 5 - Disattento sin dalle prime battute, sbaglia i tempi di uscita e non riesce mai a fermare le incursioni da parte di Belli. Soffre durante tutta la sfida.

Claiton 5.5 - Meglio rispetto ai compagni di reparto, in alcune situazioni prova anche a scardinare la difesa di casa su palla inattiva, ma alcune sbavature segnano la sua prova in negativo.

Bianchetti 5 - Sempre disattento, quando Lisi affonda dalle sue parti va spesso in confusione. Male in molte azioni, i pericoli maggiori arrivano dalle sue parti.

Mogos 7 - È uno degli ultimi ad arrendersi, sulla corsia destra è uno dei più propositivi della Cremonese, segna anche il gol che riapre momentaneamente la sfida.

Valzania 5.5 - Nella maggior parte dei casi compie il suo lavoro e prova ad inserirsi nelle azioni offensive, ma lo strapotere del centrocampo del Pisa lo manda in confusione, soprattutto nel secondo tempo. Nella ripresa, infatti, soffre molto la fisicità e le ripartenze da parte dei nerazzurri.

Kingsley 5 - Inizia molto bene la sua gara spaventando il Pisa con le conclusioni da lontano. Ma quando si alza il ritmo va in confusione e concede un calcio di rigore evitabilissimo ai padroni di casa. (Dal 62' Deli 5.5 - Sin dal suo ingresso in campo non riesce a dare quel cambio di passo che tutti si aspettavano).

Castagnetti 6 - In fase di lettura è uno dei più bravi del campionato cadetto, in un paio di occasioni sventa diverse ripartenze da parte dei nerazzurri. Nel secondo tempo cala fisicamente e tutto il centrocampo della Cremonese ne risente, ma in mediana rimane uno dei migliori.

Migliore 6.5 - Quando trova spazio affonda sempre sulla corsia sinistra e spesso crea difficoltà ai nerazzurri con le sue accelerazioni. Come al solito si fa trovare pronto, confeziona l’assist per il gol siglato da Mogos. (Dal 75' Palombi 6 - Entra bene in campo e cerca di dare subito la scossa con diverse conclusioni dal limite).

Ceravolo 5 - Si vede pochissimo, se non in un paio di occasioni pericolose. Gira a vuoto, anche per merito della difesa di casa. (Dal 57' Soddimo 5.5 - Prova a creare qualche pericolo, ma ormai la gara è già indirizzata).

Ciofani 5 - Nel primo tempo si fa vedere spesso in area, poi De Vitis gli prende le misure e non si gira praticamente mai. Ci ha abituato a prestazioni diverse, ora bisogna cancellare subito la sconfitta e ripartire alla grande.