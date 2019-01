Le pagelle della Cremonese - Piccolo-Strefezza sugli scudi. Bene la difesa

Risultato finale: Cremonese-Palermo 2-0

Ravaglia 6 - Clean sheet con il minimo sforzo. Disinnesca le soluzioni morbide di Moreo e Chochev nel primo tempo, poi più nulla. Inoperoso in una ripresa in cui ci si attendeva un Palermo arrembante.

Mogos 6 - Garanzia sul binario destro. Rinuncia ad offendere senza soluzione di continuità, ma compensa con l'attenzione e la meticolosità nei rammendi. Mai realmente messo sotto torchio, si adegua e riduce al minimo gli errori.

Claiton 6,5 - Gran pomeriggio in coppia con Terranova. Murano sistematicamente le iniziative dei rosanero e assorbono efficacemente il tridente opposto. Colpisce soprattutto il senso dell'anticipo: quasi sempre vincente nei contrasti.

Terranova 6,5 - In linea con il partner sorveglia a dovere le zone di competenza e regala una giornata di assoluta serenità a Ravaglia. Rischia in chiusura di primo tempo con il buco non capitalizzato da Trajkovski. Seconda metà prossima alla perfezione.

Migliore 7 - Una sola svista che può costare cara: si perde Chochev, che spreca clamorosamente con un colpo di testa troppo brutto per essere vero. Chiude la pratica con una rete straordinaria: stop di petto in anticipo su Falletti e destro violento che si insacca sotto al sette.

Soddimo 6,5 - Certi frangenti potrebbero essere gestiti meglio da chi è stato prelevato per garantire il salto di qualità a livello tecnico e di personalità. La presenza dell'ex Frosinone è però tangibile: sempre coinvolto in transizione e ben inserito nei meccanismi di squadra.

Arini 7 - Primo tempo da protagonista. Si divide tra le due fasi, alternando sostanza e buona qualità nel palleggio. Nell'ultimo minuto dell'extra-time che precede l'intervallo la sblocca con una zuccata da distanza zero, approfittando della torre di Claiton.

Boultam 6 - L'approccio è timido: giocate goffe, grezzo quando si ritrova a gestire il pallone. Poi si scuote e mette in crisi in alcune circostanze la linea rosanero con la sua fisicità e le sue incursioni. Richiamato alla base subito dopo il bis di Migliore: lo rileva Castrovilli. (Dal 72' Castrovilli 6 - Contribuisce a mettere in ghiaccio il pallone, senza strafare).

Strefezza 7 - Scherza con Rispoli, che non lo tiene mai. Piede caldo e qualità indiscutibile in ogni sua giocata. Lega con i compagni e punge quando riesce a convergere verso l'interno. Uomo in più in una giornata da incorniciare per la truppa di Massimo rastelli.

Strizzolo 6 - Rimane a secco all'esordio, ma si mette al servizio dei compagni e non si fossilizza in zona centrale, proponendosi come può per dar respiro alla costruzione lombarda. Gli applausi al momento del cambio sono un ottimo auspicio per il prosieguo della sua avventura in grigiorosso. (Dall'83' Caracciolo s.v.).

Piccolo 7 - Il suo estro, sommato a quello di Strefezza, veicola l'inerzia della contesa a favore della Cremonese. Due occasioni ghiotte disinnescate da Brignoli, un mancino piazzato che sibila il palo e va sul fondo. Mette pepe in tutte le discese dei suoi ed esce stremato a dieci primi dal novantesimo. (Dall'80' Carretta s.v.).