Le pagelle della Cremonese - Ravaglia da rivedere, Strizzolo poco cinico

Spezia-Cremonese 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ravaglia 5 - Ha grosse responsabilità sul gol dell'1-0 di Bartolomei, sul cui tiro, centrale, avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in più.

Mogos 5 - In perenne difficoltà contro Bidaoui, che fa il bello e il cattivo tempo su quella fascia.

Terranova 6 - Nessuna sbavatura, gara sufficiente.

Claiton 5,5 - Come il suo compagno non commette errori evidenti e decisivi, ma su un paio di circostante avrebbe potuto fare meglio.

Migliore 6 - Contiene, a fatica, Odereke, che crea pochi pericoli veri. Quando i suoi hanno palla, si alza costantemente sulla linea del centrocampo e arriva svariate volte al cross (dal 66' Renzetti 6 - Prova a spingere lì a sinistra, mette un traversone molto interessante.)

Boultam 5,5 - Si vede a sprazzi, ha solo un paio di guizzi degni di nota (dal 73' Mbaye s.v.)

Arini 6 - Fisicamente c'è e dà un contributo importante, è uno degli ultimi a mollare.

Soddimo 5,5 - È il play della Cremonese e tutte le azioni passano dai suoi piedi educati. Oggi non sale di ritmo e non riesce a dare velocità alla manovra. È arrivato da meno di un mese, col tempo si integrerà meglio nei meccanismi della squadra. (dal 72' Carretta 6,5 - Pronti via passano pochi secondi dal suo ingresso in campo e già si rende pericoloso con un sinistro su punizione. È pimpante e voglioso.)

Strefezza 6 - È per distacco il migliore dei suoi e ogni volta che entra in possesso mette in crisi lo Spezia. Mezzo voto in meno per l'errore sul gol del 2-0 di Bartolomei, dato che non lo segue e perde la marcatura.

Longo 6 - Per impegno merita la sufficienza. Prova a farsi vedere, viene incontro e cerca di legare con il centrocampo. Non ha palle nitide da buttare dentro: deve ancora cementare la sintonia con i compagni essendo arrivato alla corte di Rastelli da pochi giorni.

Strizzolo 5 - A differenza del suo compagno di reparto ha due grandi occasioni, ma le vanifica entrambe: la prima a tu per tu con Lamanna, la seconda da dentro l'area piccola, su una mischia dopo un calcio d'angolo.