Le pagelle della Cremonese - Ravaglia salva tutto, Valzania match winner

vedi letture

Cremonese - Pescara 1-0 (5' Valzania)

Ravaglia 7 - Non compie molti interventi, ma si inventa due parate decisive. L'ultima sulla botta dalla distanza di Clemenza decide il match.

Bianchetti 6 - Un po' in difficoltà nel primo tempo, ma tiene bene. Spinge poco, spreca anche una buona occasione calciando a lato.

Ravanelli 6 - Sempre attento, non concede nulla. Bene nelle letture, non si fa mai sorprendere dalle imbucate.

Terranova 6 - Rischia qualcosa facendosi scappare Galano, ma per il resto del match gioca una gara attenta come il compagno di reparto.

Zortea 6.5 - Appena trova spazio preme sull'acceleratore e spinge. Manca un po' di lucidità nella parte finale, ma si sacrifica anche quando le energie sono ridotte al lumicino.

Valzania 7.5 - Conclusione perfetta che bacia il palo e supera Fiorillo. Un tiro da tre come direbbero nel basket. Sì, da tre punti. (dal 61' Kingsley 6 - Un po' irruento negli interventi, ma entra molto bene in campo).

Castagnetti 6 - Prova di sacrificio, interpreta bene il suo ruolo tagliando spesso la strada a Busellato. (dall' 88' Mogos s.v.).

Gustafson 5.5 - Spesso si fa sorprendere tra le linee, non riesce a trovare la giusta posizione in campo. Buona la botta dalla distanza, per pochi centimetri non sferra il colpo del ko.

Parigini 6 - Si vede poco in attacco, ma quando lo fa sfiora la rete. Bene in fase difensiva, esce per via di un piccolo problema fisico. (dal 46' Palombi 5.5 - Sacrificio in copertura, ma quando c'è da ripartire si vede davvero poco).

Ciofani 6 - Una buona occasione non capitalizzata, ma nel complesso aiuta la squadra a salire e compie il solito lavoro spalle alla porta. (dal 70' Ceravolo 6 - Entra bene in campo, dà spesso punti di riferimento in attacco).

Celar 5.5 - Bisoli lo minaccia nel primo tempo, visto che copre male e concede spazio. Nella ripresa aumenta i giri del motore, ma la prestazione non migliora. (dal 70' Crescenzi 6 - Buon impatto, si sacrifica e copre ogni zona del campo).