Le pagelle della Cremonese: scivola Agazzi, Migliore di nome e di fatto

Le Pagelle della Cremonese, che questa sera è sceso in campo contro il Pescara per l’anticipo della 13esima giornata. La sfida è terminata 1-1. Ecco i voti dei calciatori grigiorossi.

Agazzi 5 Poco impegnato nel primo tempo ma presente quando chiamato in causa. Nella ripresa è bravo a respingere la conclusione ravvicinata di Borrelli, ma compie un clamoroso errore sulla punizione di Galano che cancella quanto di buono fatto in precedenza.

Caracciolo 6 Deciso e determinato nella prima parte di gara, nel secondo tempo soffre la crescita del Pescara dell’ultima mezz’ora di gioco.

Bianchetti 6 Sicuro nelle sue giocate nel primo tempo, nella ripresa cala.

Terranova 6 Tra i più attivi della formazione insieme a Mogos nei primi minuti, rischia qualcosa nel secondo tempo per il maggior pressing del Pescara.

Mogos 6,5 dà il suo contributo sia in fase difensiva, sia in fase di costruzione. Arriva anche alla conclusione nel secondo tempo, ma Kastrati si fa trovare pronto.

Castagnetti 6 Buon contributo anche se la sua prestazione viene macchiata dal cartellino giallo per aver tirato la maglia a Kastanos: era l’unico diffidato tra i 22 in campo, salterà il prossimo match (dal 37’ s.t. Soddimo 6 Si fa trovare pronto ed entra subito in partita. Impatto positivo anche se gioca pochi minuti).

Kingsley sv: la sua partita dura solamente 11 minuti prima di accasciarsi a terra per un probabile stiramento (dal 13’ p.t. Arini 6,5 Entra a freddo ma crea qualche pericolo. Sfiora il clamoroso gol del vantaggio nel finale di gara).

Valzania 6,5 Tanti palloni recuperati nel corso della partita e positivo in fase di costruzione di gioco. Tra i più positivi.

Migliore 7 Lunghe falcate per cercare di costruire buone azioni in contropiede che spesso mettono in difficoltà. Il gol su punizione, anche se deviato da un difensore locale, certifica l’ottima prestazione. Il più bravo in campo.

Ceravolo 6 Prestazione sufficiente, anche se fatica a trovare gli spazi (dal 28’ s.t. Palombi 5,5 Prova a farsi vedere ma entra nel momento in cui la sua squadra soffre maggiormente il Pescara).

Daniel Ciofani 6 Come il compagno di reparto, non emerge per occasioni create nel reparto avanzato ma crea comunque un buon supporto per la manovra ospite.